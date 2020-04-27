В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики»

Сбербанк и «Сберлогистика» запустили логистические сервисы в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн». Более 2,5 млн юридических лиц могут подключить услуги Сберлогистики за несколько минут по СберБизнес ID. Договор формируется автоматически без бумажных документов, и сразу же после его подтверждения корпоративные клиенты могут доставлять товары по всей стране на условиях постоплаты.

Для отправки корреспонденции и посылок пользователям «Сбербанк бизнес онлайн» доступны два продукта — «Сберкурьер» и «Сберпосылка».

«Сберкурьер» — это доставка с курьером от двери до двери. Собственные курьерские сети Сберлогистики охватывают 800 населенных пунктов. Курьеры компании снабжены всеми необходимыми средствами защиты и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.

«Сберпосылка» — доставка в пункты выдачи заказов. Сегодня клиентам Сберлогистики доступны 13 000 пунктов выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы.

В интуитивно понятном интерфейсе личного кабинета можно рассчитать стоимость доставки, вызвать курьера, отправить посылку в ближайший для получателя пункт выдачи и отслеживать статус по каждому заказу в режиме онлайн. Сервис автоматизирует подготовку и отправку посылок, в одном окне можно управлять всеми логистическими процессами.

Развитая инфраструктурная сеть «Сберлогистики» поможет бизнесу увеличить присутствие на региональных рынках и предоставить клиентам качественную доставку по доступной цене. География доставки охватывает 26 тысяч населенных пунктов России, региональные центры Сберлогистики представлены в 26 крупнейших городах. Собственные склады класса А общей площадью более 100 кв. м находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Анна Лоевская, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, отметила: «Сбербанк Бизнес Онлайн — это полноценная цифровая платформа для предпринимателей, которая помогает сохранять деловую активность и поддерживать деятельность даже в ситуации удаленной работы. Благодаря Сберлогистике нашим пользователям становится доступна физическая отправка товаров и грузов без привлечения внешних подрядчиков. Простой и удобный способ подключения к Сберлогистике обеспечивает механизм бесшовной авторизации СберБизнес ID, основанный на собственной разработке Сбербанка — решении Fintech API. Всего же к настоящему времени в корпоративном интернет-банке Сбербанка, помимо традиционных банковских услуг, представлены более 30 нефинансовых сервисов, которые позволяют вести и развивать бизнес дистанционно».

Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», сказал: «Новый сервис в маркетплейсе Сбербанк Бизнес Онлайн совмещает в себе логистические и финансовые услуги. Личный кабинет юридического лица — это полноценный онлайн-офис, где пользователи могут за считаные секунды оформлять доставку, отслеживать статус отправлений и управлять всеми процессами. Мы обеспечиваем удобный доступ к цифровым логистическим сервисам, надежную доставку и единые стандарты качества по всей стране, помогая корпоративным клиентам Сбербанка снизить затраты на логистику и сосредоточиться на развитии бизнеса».