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Сервис доставки в мобильном приложении Сбербанка стал доступен в 22 регионах России

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Сбербанк запустил в своем мобильном приложении для держателей карт услугу доставки посылок и корреспонденции. Оператором доставки выступает компания экосистемы Сбербанка — «Сберлогистика».

Кнопка «Отправить посылку» появилась в меню на главном экране приложения «Сбербанк онлайн» и доступна более чем 23 млн пользователей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Хабаровске и Челябинске.

Отправить посылку пользователи «Сбербанк онлайн» могут, во-первых, с курьером с помощью продукта «Сберкурьер» по цене от 370 руб. При этом собственные курьерские службы «Сберлогистики» по всей стране обеспечены всеми необходимыми средствами защиты (маски по стандарту FFP3, перчатки, антисептики) и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.

Во-вторых, на условиях продукта «Сберпосылка» отправление можно сделать, также избежав лишних контактов, через постаматы, которые работают как на прием посылок, так и на выдачу. Стоимость такой услуги в рамках специального промотарифа составляет всего 99 руб.

При оформлении посылки в приложении пользователи указывают город назначения, доступный для этого города способ доставки («Сберкурьер» или «Сберпосылка»), а также контактные данные получателя, его адрес или удобный пункт выдачи.

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг), габариты и, по желанию, ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это может также сделать курьер или сотрудник отделения банка, где действует пункт приема посылок.

Отправитель может воспользоваться бесплатной упаковкой в участвующих в программе отделениях банка или упаковать свою посылку самостоятельно. После сдачи посылки отправитель может отслеживать ее статус в приложении и с помощью SMS-уведомлений.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказал: «Два месяца назад мы запустили отправку посылок через "Сбербанк онлайн" для Москвы, а сегодня рады рассказать, что география сервиса значительно расширилась. Это логичный шаг в развитии нефинансовых сервисов в приложении. Хочется, чтобы наши клиенты оставались на связи со своими родными и близкими — и не только в цифровом мире».

Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», отметил: «Бесконтактная доставка — одна из ключевых социально значимых на сегодняшний день услуг, которая помогает людям соблюдать режим самоизоляции и противостоять распространению вируса. Наши курьерские, складские и транспортные службы по всей стране работают в штатном режиме, соблюдая все нормативы по срокам и качеству доставки, а также все санитарно-эпидемиологические требования защиты наших сотрудников и клиентов. Более того, мы активно расширяем географию присутствия, чтобы обеспечить сервисом доступной и качественной доставки наибольшее число людей, — ведь жизнь не останавливается».



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