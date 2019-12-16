«Сберлогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве

Логистическая компания «Сберлогистика» (входит в экосистему Сбербанка) объявила о расширении сети пунктов выдачи посылок в сотрудничестве с федеральной сетью офисов доставки Hermes Russia. По соглашению между компаниями клиенты «Сберлогистики» уже с начала 2020 г. смогут получать свои посылки в любой из 1635 точек сети Hermes по всей России.

Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», сказал: «Проект с Hermes — шаг на пути к реализации стратегии нашей компании по формированию федеральной сети пунктов выдачи посылок в шаговой доступности для клиентов. Мы идем по пути создания сети не только с наибольшим географическим охватом, но и с высокой плотностью расположения точек, чтобы быть ближе к нашим клиентам и предоставлять им по-настоящему удобный и доступный сервис. Вот почему "Сберлогистика" наравне с развитием собственной инфраструктуры активно наращивает партнерские сети».

Выйдя на рынок в ноябре 2019 г., «Сберлогистика» сегодня располагает сетью из 6 тыс. пунктов приема и выдачи посылок. В 2020 г. их дополнит более 2 тыс. постаматов в магазинах «Дикси», 2,5 тыс. отделений Cбербанка и 5 тыс. постаматов в 800 городах России. В 19 крупнейших российских городах работает собственная курьерская служба «Сберлогистики», в 465 — партнерские курьерские сети. Кроме того, компания строит федеральную складскую архитектуру. Складские площади класса А открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону.

Алексей Шулев, генеральный директор Hermes Russia, сказал: «Мы рады началу сотрудничества со "Сберлогистикой", новым элементом экосистемы Сбербанка. Качественный сервис и широкая география пунктов выдачи — у нас созданы все условия для того, чтобы удовлетворить любые потребности клиентов. В активе Hermes — опыт успешного сотрудничества с крупнейшими логистическими компаниями и интернет-магазинами, и он, несомненно, будет востребован в рамках экосистемы Сбербанка. Стратегические партнеры и их особые потребности — отличный стимул для развития нашей компании и эволюции ее сервисов».