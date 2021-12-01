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Посетители салонов Tele2 смогут получать и отправлять посылки в постаматах «Сберлогистики»

Tele2, оператор мобильной связи, и федеральная логистическая компания «Сберлогистика» начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логистической компании экосистемы «Сбера».

Новые автоматизированные устройства по приему и выдаче посылок начали работать более чем в 300 торговых точках Tele2 в 200 населенных пунктах России. Клиенты могут забрать свой заказ из интернет-магазина или отправить посылку через постаматы в салонах связи самостоятельно без очередей в удобное для них время.

Получить в постамате заказ из интернет-магазина легко. Клиенту придет SMS с индивидуальным кодом и информацией о том, когда посылку можно забрать в салоне связи Tele2 по указанному адресу. Чтобы открыть ячейку, получатель просто вводит код из SMS на клавиатуре постамата. Так же удобно и просто отправлять посылки. Оформить доставку можно в приложении «Сбербанк онлайн» или на сайте компании. После оплаты клиент в SMS получает код, по которому откроется забронированная ячейка. Разместив посылку, в меню постамата клиент подтверждает операцию командой «Загрузил успешно».

Ранее Tele2 запустила сеть партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 г. В салонах оператора работают постаматы PickPoint.

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