«Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов

Федеральный логистический оператор «Сберлогистика» объявил об открытии в Московской области распределительного центра, ориентированного на хранение и обработку продуктов питания и дальнейшую их отправку. Новый склад класса А площадью более 18 тыс. м2 оснащен четырьмя камерами для хранения продуктов питания и четырьмя зонами для сортировки. Склад располагается на Ярославском шоссе.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Сбер» активно развивает логистическое направление своей экосистемы, в первую очередь в столице и крупных городах. В Подмосковье это уже второй крупный центр хранения, с помощью которого поставщики смогут оптимизировать свои транспортные расходы. Кроме того, «Сберлогистика» создает дополнительные рабочие места. Так, бесперебойную работу вновь открытого распределительного центра будут обеспечивать не менее 100 сотрудников».

Александр Трапезников, генеральный директор компании «Сберлогистика», отметил: «Логистический комплекс «Индустриальный парк» будет обрабатывать от 5 тыс. тонн товаров в месяц и обслуживать более 200 поставщиков. Склад включает в себя холодильное оборудование с регулируемым режимом от 0 до +20 градусов, что позволяет индивидуально настраивать необходимый температурный режим в зависимости от требований к хранению. Новый хаб увеличит мощности по хранению и обработке заказов наших клиентов. Всего у нашей компании больше 100 тыс. м2 складских площадей класса А: есть склады в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке».