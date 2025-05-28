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«Ростелеком» запустил продажи умных колонок Sber

«Ростелеком» начал продажи интеллектуальных колонок SberBoom Home и SberBoom Mini 2. При покупке умного устройства покупатели получат 45-дневную бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Умные колонки Sber с нейросетью GigaChat 2.0 предлагают множество функций: воспроизведение музыки, установку будильников и напоминаний, а также помощь в быту. Устройство также станет прекрасным помощником в обучении детей. Одна из ключевых особенностей колонки SberBoom Home с LED-дисплеем — встроенный хаб для управления умным домом. SberBoom Mini 2 пользуется популярностью среди юных пользователей благодаря легкому взаимодействию с виртуальным ассистентом и компактным размерам.

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Ростелеком
«Ростелеком» запустил продажи умных колонок Sber

Обладатели телевизоров с операционной системой «Салют ТВ» и приставок SberBox могут управлять онлайн-кинотеатром Wink с помощью голосовых команд. Колонка Sber позволяет искать фильмы и сериалы, включать их, ставить на паузу или перематывать. Например, чтобы найти интересующий контент, достаточно сказать: «Салют, включи [название фильма или сериала] на Wink».

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Интернет

Вардан Айрапетян, директор направления «Умные устройства» «Ростелекома»: «Сегодня умные колонки — самый популярный гаджет у российских пользователей. SberBoom Home и SberBoom Mini 2 — это не просто гаджеты, а настоящие помощники, которые делают жизнь комфортнее. Мы в “Ростелекоме” рады предложить нашим клиентам устройства, которые сочетают в себе передовые технологии. А доступ к любимому контенту на Wink.ru станет приятным дополнением».

Колонки SberBoom Home SberBoom Mini 2 доступны в официальных магазинах «Ростелекома» на маркет-плейсах: Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Приобрести SberBoom Home и SberBoom Mini также можно в салонах связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома») или в интернет-магазине оператора.

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