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Айрапетян Вардан


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Ростелеком» запустил продажи умных колонок Sber 1
12.12.2024 Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Айрапетян Вардан и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9921 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4141 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 786 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8866 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3814 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3108 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 655 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 541 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12642 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 150 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 469 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1847 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 171 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3974 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 69 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 326 1
Рашид Карим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 1
Россия - СФО - Новосибирск 4430 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4066 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3208 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1611 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3050 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5669 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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