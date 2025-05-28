Получите все материалы CNews по ключевому слову
Айрапетян Вардан
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|«Ростелеком» запустил продажи умных колонок Sber 1
|12.12.2024
|Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей» 1
Айрапетян Вардан и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9921 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4141 1
|VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 69 1
|VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
|НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 1
|VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 179 1
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 326 1
|Рашид Карим 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.