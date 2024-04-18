Продажи умных колонок в России продолжают уверенно расти: +33% в I квартале 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает отмечать уверенный рост категории умных колонок как на рынке России в целом, так и в собственных каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо».

В 2023 г. рынок умных колонок с виртуальными помощниками в количественном выражении достиг рекордной отметки в 4,3 млн штук, в то время как в деньгах продажи этих устройств составили чуть более 34 млрд руб. По предварительным результатам, в I квартале 2024 г. в количественном выражении продажи умных колонок по рынку России выросли на треть (33,3%) до не менее 1,2 млн штук, в то время как в I квартале 2023 г. было продано 900 тыс. устройств. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Продажи в денежном выражении в I квартале 2024 г. на рынке России прогнозируются на уровне не менее 10 млрд руб., в то время как за аналогичный период прошлого года они составляли– 7,3 млрд руб..

Свое лидерство уже второй год сохраняют такие бренды, как «Яндекс», Sber и VK – на рынке и в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Продолжающийся рост продаж умных колонок мы объясняем тем, что российские производители представляют довольно обширные модельные линейки на любой вкус и с разнообразным ценовым предложением, сопровождая запуски и продажи привлекательными маркетинговыми активностями. Нельзя также отрицать и общий тренд на все большую интеграцию виртуальных помощников в повседневную жизнь – от включения музыки и управления умным домом до заказа такси и продуктов. Мы прогнозируем дальнейший рост рынка в 2024 г на треть к уровню прошлого года».

Лидеры рынка умных колонок активно борются за своего покупателя, регулярно представляя новые разработки и «приобретенные навыки» помощников. Так, например, «Яндекс Станция» и «Алиса», самый популярный виртуальный помощник в русскоязычном сегменте подобных устройств, теперь работает на нейросети YandexGPT. Так, впервые с виртуальным помощником можно общаться, как с умным вдумчивым собеседником: она объясняет сложные понятия и явления, предлагает идеи и удерживает контекст беседы. Также в «Яндекс Станции» появилась функция виртуальная няня – она не только обучит и развлечет детей в формате квестов и игр, но и поможет отладить распорядок дня ребенка.

На умных устройствах Sber с голосовым помощником «Салют» появилась возможность пользоваться сервисом Сбербанка GigaChat. Первыми оценить возможности сервиса могут владельцы умных колонок SberBoom и SberBoom Mini.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.