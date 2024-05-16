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«Сбер» выпустил умную колонку SberBoom Mini c героями «Простоквашино»

«Сбер» представил умную колонку SberBoom Mini, с изображением главных героев мультсериала «Простоквашино». В устройство интегрировано множество развлекательных навыков, которые будут полезны детям и понравятся их родителям. Колонка разработана в коллаборации с командой компании SberDevices и студией «Союзмультфильм».

Взаимодействие с устройством способствует развитию у юных поклонников популярного мультсериала как когнитивных навыков, так и воображения. С ним родители могут быть спокойными: их дети проводят время не только весело, но и безопасно. Отвечает за это функция «детский режим», которая ограничивает контент 18+.

«Салют, позови Матроскина» — это тематический сценарий, в котором все реплики озвучены неподражаемым голосом и с интонациями самого домовитого и хозяйственного кота. Колонка SberBoom Mini «Простоквашино» может поддержать разговор с маленькими непоседами, рассказать им сказку или поиграть в занимательный квиз, где нужно дать ответы на вопросы про героев мультсериала «Простоквашино».

Для каждого героя мультсериала «Простоквашино» собран эксклюзивный тематический плейлист в Hi-Fi-стриминге Звук. Достаточно сказать: «Салют, включи музыку Веры Павловны» или «Салют, включи музыку Дяди Федора» и заиграет специальная подборка музыкальных треков. Несмотря на небольшие размеры колонки, SberBoom Mini «Простоквашино» выдает чистое и объемное звучание 360 мощностью 5 Вт. Чтобы слушать музыку из разных комнат, поможет режим «мультирум», если в доме уже имеется устройство SberBoom.

Увлекательный квиз, который займёт детей, а родителям даст повод поностальгировать. Достаточно сказать: «Салют, включи квиз Говорит Простоквашино» — и умная колонка предложит угадать, кто из персонажей знаменитого мультфильма сказал известную фразу.

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искусственный интеллект

Помимо основных развлекательных функций, юные пользователи колонки смогут генерировать интерактивные сказки с помощью искусственного интеллекта. Им поможет в этом нейросетевая модель GigaChat, которая будет рада поделиться своей фантазией даже шёпотом, когда ребёнок готовится ко сну.

Колонку SberBoom Mini «Простоквашино» можно купить с сегодняшнего для в официальном интернет-магазине SberDevices, на «Мегамаркете» и в розничных магазинах электроники по цене 5490 руб.

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