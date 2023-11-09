Пользователям теперь доступен виртуальный ассистент «Салют» нового поколения

Сбербанк перевел процессинг своего виртуального ассистента на большую языковую модель (LLM). Это стало началом развития нового поколения ИИ-помощников. Теперь за память, принятие решений и выполнение пользовательских инструкций в ассистенте «Салют» на умных колонках SberBoom отвечает искусственный интеллект Сбербанка — GigaChat. А точность ответов на фактологические вопросы обеспечивает технология GigaSearch. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Раньше, чтобы получить доступ к возможностям GigaChat в ассистенте «Салют», пользователям нужно было запустить специальный навык по фразе «Салют, запусти GigaChat». Теперь GigaChat встроен в виртуального ассистента «Салют». Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуального ассистента «Салют» составляет 19,5 млн человек.

Пользователям уже доступны ключевые улучшения. Ассистент помнит контекст последних реплик, поэтому лучше отрабатывает запросы. Например, если пользователь сначала расскажет о том, что любит клубнику, а потом попросит придумать рецепт пирога, то сгенерированный рецепт будет о клубничном пироге.

У пользователей возникают самые разные вопросы, а у ИИ-помощника найдутся ответы на большинство из них. «Салют» сразу же отвечает на поставленный вопрос и делает это так же быстро и непринужденно, будто пользователь общается с приятелем. Благодаря GigaSearch ассистент знает практически все, поэтому в своих ответах оперирует фактами, а не фантазирует.

GigaChat в «Салюте» выполняет инструкции человека без запуска отдельных навыков прямо во время диалога. Например, можно попросить ИИ-помощника что-нибудь придумать, а потом скорректировать сгенерированный результат с учетом комментариев.

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Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка: «Большие языковые модели в целом и GigaChat в частности позволяют создавать виртуальных ассистентов на качественно новом уровне. Благодаря GigaChat ассистент «Салют» стал еще больше похож на живого человека, дав начало развитию следующего поколения ИИ-помощников. Помимо эмпатии, разных характеров и голосов, у «Салюта» появилась легкость в общении. Пользователю не нужно придумывать, как именно говорить с ИИ-помощником, — не надо запоминать команды, вникать в логику обработки запросов. Достаточно просто говорить с ним как с другом или коллегой, естественно и непринужденно. Сегодняшнее обновление «Салюта» — огромный шаг вперед в создании ИИ-помощника для человека».

Новое поколение ассистента «Салют» с искусственным интеллектом GigaChat доступно всем владельцам умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. Скоро он заработает и на других умных устройствах Sber.