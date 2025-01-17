«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги продаж умных колонок на рынке России за 2024 г. По итогам года рынок показал рост на 20% в количественном выражении и на 26% в денежном выражении по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за 2024 г. россияне приобрели 5,2 млн умных колонок на общую сумму 43,5 млрд руб. Средняя стоимость устройства выросла на 5% и составила 8,3 тыс. руб.

Брендом-лидером как в денежном, так и в количественном выражении остается «Яндекс», на который приходится большинство продаж на российском рынке. Наиболее интенсивный рост продаж также показывают умные колонки «Сбер».

Самыми популярными моделями среди покупателей в количественном выражении стали: «Яндекс Станция Лайт», «Яндекс Станция Мини» (с часами), SberBoom Mini, «Яндекс Станция Миди», «Яндекс Станция Лайт 2».

Хорошо показала себя и колонка Home: SberBoom Home – новинка 2024 г. Она оснащена встроенным модулем Zigbee, LED-дисплеем, который может показывать эмоции или счет матча любимой футбольной команды. Идея с показом счета была предложена одним из продавцов «М.Видео» и реализована компанией Sber за полторы недели.

В денежном выражении на рынке России лидируют модели «Яндекс Станция Миди» и «Яндекс Станция Макс» с Zigbee и SberBoom, которые предлагают пользователям расширенные возможности для управления умным домом.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Современные умные колонки становятся все более универсальными устройствами, интегрируясь не только с экосистемами умного дома, но и с другими гаджетами. Все больше внимания уделяется их взаимодействию с телевизорами – например, с помощью некоторых моделей можно создать стереопару, которая превращает колонки в полноценный домашний кинотеатр. Это открывает новые возможности для пользователей и позволяет максимально погрузиться в мир мультимедиа. Кроме того, умные колонки активно развиваются в направлении интеграции с различными приложениями и контентными сервисами. Особое внимание уделяется детям: сегодня родители могут настроить безопасный режим, включающий обучающие программы, игры и фильтры, защищающие от нежелательной информации. Благодаря этому умные колонки становятся не просто гаджетами, а помощниками для развития, учебы и досуга ребенка. Пожилые люди используют умные колонки для упрощения повседневной жизни: они напоминают о приеме лекарств, помогают управлять умным домом, например, освещением и бытовой техникой, воспроизводят музыку, аудиокниги или радио, а также озвучивают новости и прогноз погоды. Технологический прогресс продолжает расширять функциональность этих устройств, превращая их в важную часть нашей цифровой жизни».