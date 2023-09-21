Искусcтвенный интеллект «Сбера» теперь доступен во всех умных устройствах Sber под управлением ОС «Салют ТВ»

С сегодняшнего дня искусственный интеллект «Сбера» GigaChat доступен пользователям всех умных устройств Sber, а также в мобильном приложении Салют на Android. Ранее возможности нейросетевой модели уже оценили владельцы умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. Для запуска диалога достаточно попросить ассистента «Салют» «Включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы.

На устройствах с экраном GigaChat может отвечать пользователю на запросы текстом и озвучивать ответ. Так, сервис подскажет, какие фильмы посмотреть в выходные; куда можно сходить погулять в городе; как можно расслабиться или поднять себе настроение после рабочего дня; чем заняться с семьёй в выходные; как организовать рабочее пространство дома; как приготовить идеальный завтрак и многое другое. Также можно попросить GigaChat нарисовать картинку — за создание разнообразного визуального контента отвечает нейросеть Kandinsky.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, сказал: «Теперь у пользователей появилось ещё больше вариантов протестировать сервис GigaChat и оценить все его технологические возможности. Уверен, что искусственный интеллект может стать полезным инструментом в решении большого количества не только творческих, но и бытовых запросов людей. Так, c помощью нашего сервиса можно сгенерировать изображение, составить план путешествия и список продуктов для похода в магазин и даже придумать сказку для ребёнка. А обратная связь, которую мы получаем от пользователей, позволяет нам ежедневно совершенствовать GigaChat, уделяя особое внимание вопросам этики и безопасности модели».

Помимо уже привычного сценария ответов на вопросы пользователей, GigaChat способен генерировать текст по заданным параметрам — так можно, например, попросить сочинить притчу, эссе, сказку для ребёнка, рекламный текст, описание товара или придумать какой-то новый рецепт, составить пошаговую инструкцию или план тренировок.

На устройствах с экраном пользователи смогут испытать возможности GigaChat по созданию изображений. Для этого достаточно словами сформулировать запрос о том, что именно вы хотите увидеть на картинке, и GigaChat визуализирует вашу идею. Чтобы получить наилучший результат нужно придумать оригинальный запрос. А чтобы сгенерированное изображение в полной мере соответствовало вашему творческому замыслу, можно добавить в запрос подробное описание деталей создаваемого образа. Например, дать дополнительные сведения об особенностях внешнего вида изображаемого объекта, о его расположении, наличии дополнительных элементов, фоне картинки, уточнить эффект и стиль.

Узнать больше о возможностях GigaChat и посмотреть примеры удачных запросов можно в базе знаний о сервисе. В разработке и обучении модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи GigaChat различных специфических умений и предметных знаний.