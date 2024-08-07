Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом GigaChat

Сбербанк представил обновление в линейке умных колонок Sber – SberBoom Home с встроенным Zigbee-модулем и LED-дисплеем, а также второе поколение модели SberBoom Mini. Благодаря возможностям нейросетевой модели GigaChat владельцы умных колонок могут решать множество творческих задач — придумать поздравление, новый рецепт, шутку или название, составить пошаговую инструкцию или план тренировок, а дети — ощутить себя соавторами сказок, контролируя развитие сюжета. Для запуска диалога достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы. Умные колонки разработаны партнером Сбербанка, компанией SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

SberBoom Home оснащена монохромным LED-дисплеем, на который по запросам пользователя выводится информация о времени, погоде или дорожном трафике. Ассистент научился выражать свои эмоции с помощью анимаций, которые отображаются на дисплее. Внешнее пластиковое покрытие колонки отличается высокой износостойкостью, ткань обработана специальной водоотталкивающей пропиткой. SberBoom Mini 2 в новом исполнении получила полупрозрачный корпус и обновленную цветовую палитру.

Сбербанк Сбербанк представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2

SberBoom Homе и SberBoom Mini 2 обладают мощностью звука 8 Вт и 5 Вт, акустикой 360 и технологией Magnetic Sound. Технология сочетает адаптивные алгоритмы обработки звука и применение более мощного неодимового магнита вместо распространенного ферритового.

Новая колонка SberBoom Home способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать локальные сценарии даже без подключения к интернету. Это стало возможным благодаря встроенному Zigbee-модулю, который позволяет подключать и управлять устройствами умного дома Sber, а также совместимыми устройствами от других производителей.

Пульт больше не нужен: искать фильмы, переключать каналы, управлять навигацией и видеоплеером из любого приложения можно голосом через подключенную к ТВ умную колонку Sber. Кроме того, появилась возможность выводить звук с телевизоров прямо на умные колонки. Одна колонка усилит звучание, две одинаковых – позволят смотреть видео-контент со стереозвуком. Режим совместной работы постепенно станет доступен на всех устройствах под управлением «Салют ТВ», начиная с ТВ-приставки SberBox.

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «Мы представили первую колонку Sber полтора года назад. И рост доли бренда на рынке умных колонок в 2,7 раза лишь за последние полгода – свидетельство того, что мы создаем не просто девайсы, а пользовательский опыт, который нравится людям. Общение с виртуальным ассистентом стало неотъемлемой частью жизни, наши пользователи проводят за общением с ним минимум 3,5 часа в месяц. Базовые функции уже стали рутиной, но за этим удобством стоит множество часов исследований и разработки. Мы верим, что стоим на пороге большого технологического скачка, когда общение с колонкой превратится в привычное общение с большой языковой моделью, такой как GigaChat, и любой контент будет доступен всего за несколько шагов».

Управлять воспроизведением музыки, сценариями умного дома, а также передавать сообщения между устройствами пользователи колонок могут голосом с помощью виртуального ассистента Салют. На устройстве можно активировать «Детский режим», ограничивающий доступ к контенту 18+.

С 6 августа 2024 г. новые умные колонки Sber можно приобрести в официальном интернет-магазине SberDevices по рекомендованным ценам: 7990 руб. за SberBoom Home в «фисташковом» и «морском» цветах, с умным датчиком температуры и влажности в подарок; 4490 руб. для SberBoom Mini 2 в цветах «неоновый серый», «квантовый черный», «электрический желтый» и «титановый синий».

С 7 августа 2024 г. продажи начнутся на популярных маркетплейсах и в розничных сетях электроники.