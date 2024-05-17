«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт продаж умных колонок «SberBoom Mini Простоквашино»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о запуске новой серии умных колонок SberBoom Mini в дизайне, посвященному культовому мультсериалу «Простоквашино». Новинка идеально дополнит ассортимент неуклонно растущего рынка умных колонок ― по предварительным результатам в первом квартале 2024 г. в количественном выражении продажи умных колонок по рынку России выросли на треть (33,3%) до не менее 1,2 млн шт., в то время как в первом квартале 2023 г. было продано 900 тыс. устройств. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«SberBoom Mini Простоквашино» оснащена рядом развлекательных и образовательных функций и предлагает эксклюзивный дизайн с изображениями любимых персонажей мультфильма. Умная колонка поддерживает разговоры на любую тему, помогает с уроками, включает плейлисты героев и саундтреки мультсериала.

Среди особенностей устройства — голосовой помощник, озвученный официальным голосом кота Матроскина, Антоном Табаковым, который является одним из самых любимых персонажей россиян по данным опросов Wink и «ЛитРес». Голосовые команды позволяют взаимодействовать и с виртуальным помощником «Салют», который может рассказать сказку, включить колыбельную или поддержать любой разговор, делая его идеальным выбором для детей и их родителей.

Это не просто умная колонка, а также полноценный интерактивный ассистент для всей семьи. «SberBoom Mini Простоквашино» помогает детям учиться и развиваться играючи. Колонка предлагает интерактивные функции: контроль умного дома, игры и образовательные активности для детей. Звучание 360°, обеспечивает равномерное распределение звука в любой точке комнаты.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Подтверждая тренды и рост продаж умных колонок с виртуальным ассистентом, который достиг рекордной отметки в количественном выражении 4,3 млн шт. в 2023 г., новая «SberBoom Mini Простоквашино» разработана для соединения инновационных технологических решений и любимых героев детства. Это устройство предназначено не только для развлечения, но и для образовательных целей, что делает его идеальным дополнением к каждому дому. Мы рады предложить этот инновационный продукт, который может подойти потребителям всех возрастов».

«SberBoom Mini Простоквашино» доступна эксклюзивно в «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене 5490 руб.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.