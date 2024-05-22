Сбербанк крупно обновил свою знаменитую ТВ-приставку SberBox. Устранен ее основной недостаток, бесивший пользователей

Сбербанк выпустил второе поколение ТВ-приставки SberBox – она нужна владельцам классических телевизоров без смарт-составляющей. Новинка получила полностью новый дизайн и лишилась основного недостатка первого поколения (несъемный и очень короткий HDMI-кабель), но при этом стала ощутимо дороже.

Второе пришествие SberBox

Сбербанк сообщил CNews о выпуске второго поколения SberBox – ТВ-приставки, с которой началось развитие банка в сегменте смарт-ТВ и аксессуаров для телевизоров. CNews писал, что первая версия устройства увидела свет в сентябре 2020 г. По прошествии неполных четырех лет вышла SberBox 2 с полностью другим дизайном, и у нее уже нет того недостатка, за который оригинальную SberBox ругал едва ли не каждый владелец.

SberBox первого поколения имеет встроенный кабель HDMI, к тому же его длина составляет около 15 см, с учетом коннектора. Это не всегда позволяет удобно расположить приставку за телевизором – чаще всего она просто висит на кабеле, создавая дополнительную нагрузку на разъем HDMI. В SberBox 2 кабель HDMI съемный, что дает возможность при необходимости использовать кабель другой длины. Также приставку, как сообщили CNews в Сбербанке, можно закрепить на задней панели ТВ при помощи велкро-липучки.

Сбербанк SberBox 2

В российской рознице цена SberBox 2 на старте продаж составит около 5500 руб. Для сравнения, оригинальная SberBox в сентябре 2020 г. стоила 3500 руб., а к концу мая 2024 г. подорожала до 4000 руб. в крупных сетях и до 4300 руб. на сайте разработчика. Пока неизвестно, будет ли она выпускаться после релиза SberBox – на вопрос редакции CNews об этом в Сбербанке и компании SberDevices (разработчик обеих приставок) не ответили. На момент выхода материала SberBox первого поколения была доступна для приобретения и на сайте разработчика, и в розничных сетях.

Изящное решение многолетней проблемы

Во внешности SberBox 2 нет ничего общего с первым поколением. Приставка выглядит совершенно по-другому – иная форма корпуса, к тому же сам корпус выполнен из полупрозрачного пластика. Размеры новинки уменьшились с 147х53х16 мм у оригинальной SberBox до 72х18х70 мм.

Сбербанк Новая внешность приставки Сбербанка

Комплектный пульт, работающий по Bluetooth и имеющий встроенный микрофон, тоже получил новый дизайн.

К слову, в SberBox 2 появилась функция, которая навсегда избавит владельца от необходимости искать вечно теряющийся пульт. На корпусе приставки есть кнопка, двойное нажатие которой активирует поиск пульта, и тот начинает подавать звуковой сигнал, по которому его можно найти гораздо проще и быстрее. Аналогичную возможность можно встретить в современных автомобильных сигнализациях.

Внутри все по-старому

Самые главные изменения в SberBox 2 коснулись именно дизайна и удобства использования по части крепления и съемного HDMI-кабеля. Внутри отличий от оригинальной SberBox четырехлетней давности, по большей части, нет.

SberBox 2 эксплуатирует все ту же аппаратную платформу в лице процессора AMLogic S905Y4 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A35 на частоте до 1,8 ГГц и двухъядерной графикой Mali-G31 MP2 до 0,65 ГГц.

На сайте разработчиков первое поколение приставки по-прежнему доступно

Объемы памяти тоже не изменились – 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной, что по меркам 2024 г. сопоставимо со смарт-ТВ в ценовой категории до 25 тыс. руб. На вопрос редакции, планируется ли выпуск модификаций SberBox 2 с большими объемами RAM и ROM, в Сбербанке и SberDevices на момент выпуска материала ответили.

На месте остались и модули Bluetooth 5.0 с двухдиапазонным Wi-Fi. Поддерживаемая версия HDMI – 2.1. Из важных аппаратных изменений – наличие разъема Ethernet, который позволяет подключать приставку к роутеру или напрямую к интернету по витой паре. Такое подключение всегда более стабильно в сравнении с беспроводным.

В сетях Sberbox стоит дешевле

В комплект поставки SberBox 2 входят пульт ДУ, батарейки к нему, съемный кабель HDMI, USB-кабель питания и липучка для монтажа приставки на корпусе ТВ или на стене.

В качестве программной оболочки в SberBox 2 используется платформа «Салют ТВ». Сбербанк выпустил ее весной 2021 г., и с того момента это основная ОС для всех его ТВ-устройств. В случае SberBox 2 пользователи получат более 100 бесплатных каналов, выбор онлайн-кинотеатров, возможность устанавливать приложения из интернета, голосовое управление с ассистентом «Салют» и нейросетевой моделью GigaChat. В последнем обновлении прошивки появилась отдельная библиотека контента, чтобы помочь в выборе фильма или сериала, а также сквозной поиск, который позволяет искать фильмы и сериалы не только по всем онлайн-кинотеатрам и ТВ-каналам, но и по приложению «VK Видео».

В России или за рубежом

Когда выходила первая SberBox, ее производство частично или полностью было организовано за рубежом – степень локализации своей приставки Сбербанк не раскрывал. К началу февраля 2022 г. ситуация изменилась – в России заработал полный цикл производства SberBox. Как сообщал CNews, это стало возможным благодаря партнерству банка с кластером «Технополис GS». Сборку приставок доверили НПО «Цифровые телевизионные системы», у которой есть многолетний опыт в данной сфере.

Сбербанк Крепление приставки на липучке

Где будет реализован выпуск приставки второго поколения, на момент выпуска материала известно не было. Процент ее локализации Сбербанк тоже не раскрывал.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступили комментарии SberDevices. Они приведены без изменений.

На вопрос CNews, чем обусловлен выбор именно такого дизайна приставки, и чем он лучше в сравнении с первым поколением в SberDevices ответили: «Новый конструктив ТВ-приставки SberBox 2 обусловлен инженерными усовершенствованиями, которые добавляют устройству новую функциональность и улучшают пользовательский опыт. SberBox 2 укомплектован современным чипом Amlogic S905Y4, в приставку добавлены LAN-разъем и функция поиска пульта по звуковому сигналу. Концепция новой ТВ-приставки предполагает, что внешний вид девайса должен выражать идеи технологичности и открытости новому. Чтобы продемонстрировать инженерную красоту, в новом SberBox 2 использовали полупрозрачный материал и добавили плавность изгибам корпуса, выполненного в форме турбины»



На вопрос CNews, где производится SberBox 2, был дан такой ответ: «За разработку устройств отвечает инженерная команда SberDevices, сборка производится на территории Китая.

На вопрос редакции планируется ли выпуск нескольких конфигураций приставки, или же 2/16 ГБ – единственный вариант, в SberDevices сообщили: «SberBox 2 выпускается в комплектации 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Этого объема с запасом хватает для обеспечения быстродействия приставки, поддержки высокого качества разрешения картинки в 4К, установки внешних приложений, без удорожания устройства».

На вопрос CNews о том, где можно будет купить приставку, разработчики ответили: «Как и первое поколение ТВ-приставки, SberBox 2 получит широкую дистрибуцию. В ближайшее время SberBox 2 поступит в продажу на крупных маркетплейсах, включая «МегаМаркет», Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», а также в федеральных розничных сетях электроники, таких как «М.Видео-Эльдорадо» и др.».

На вопрос CNews, что будет с первым поколением – его снимут с производства или продолжат выпускать и продавать по более низкой цене, в SberDevices сообщили: «Первое поколение SberBox будет постепенно распродаваться и заменяться на полках новым SberBox 2. SberBox продолжит получать актуальные обновления операционной системы Салют ТВ».

На вопрос CNews, какие приложения можно устанавливать на приставку, и где их можно скачать, был дан такой ответ: «В «Салют ТВ» предустановлено большинство популярных онлайн-кинотеатров и видеосервисов. Если нужного приложения нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV прямо из результатов поиска, с флэш-накопителя или из каталога приложений Сбербанка»