Сбербанк крупно обновил свою знаменитую ТВ-приставку SberBox. Устранен ее основной недостаток, бесивший пользователей
Сбербанк выпустил второе поколение ТВ-приставки SberBox – она нужна владельцам классических телевизоров без смарт-составляющей. Новинка получила полностью новый дизайн и лишилась основного недостатка первого поколения (несъемный и очень короткий HDMI-кабель), но при этом стала ощутимо дороже.
Второе пришествие SberBox
Сбербанк сообщил CNews о выпуске второго поколения SberBox – ТВ-приставки, с которой началось развитие банка в сегменте смарт-ТВ и аксессуаров для телевизоров. CNews писал, что первая версия устройства увидела свет в сентябре 2020 г. По прошествии неполных четырех лет вышла SberBox 2 с полностью другим дизайном, и у нее уже нет того недостатка, за который оригинальную SberBox ругал едва ли не каждый владелец.
SberBox первого поколения имеет встроенный кабель HDMI, к тому же его длина составляет около 15 см, с учетом коннектора. Это не всегда позволяет удобно расположить приставку за телевизором – чаще всего она просто висит на кабеле, создавая дополнительную нагрузку на разъем HDMI. В SberBox 2 кабель HDMI съемный, что дает возможность при необходимости использовать кабель другой длины. Также приставку, как сообщили CNews в Сбербанке, можно закрепить на задней панели ТВ при помощи велкро-липучки.
В российской рознице цена SberBox 2 на старте продаж составит около 5500 руб. Для сравнения, оригинальная SberBox в сентябре 2020 г. стоила 3500 руб., а к концу мая 2024 г. подорожала до 4000 руб. в крупных сетях и до 4300 руб. на сайте разработчика. Пока неизвестно, будет ли она выпускаться после релиза SberBox – на вопрос редакции CNews об этом в Сбербанке и компании SberDevices (разработчик обеих приставок) не ответили. На момент выхода материала SberBox первого поколения была доступна для приобретения и на сайте разработчика, и в розничных сетях.
Изящное решение многолетней проблемы
Во внешности SberBox 2 нет ничего общего с первым поколением. Приставка выглядит совершенно по-другому – иная форма корпуса, к тому же сам корпус выполнен из полупрозрачного пластика. Размеры новинки уменьшились с 147х53х16 мм у оригинальной SberBox до 72х18х70 мм.
Комплектный пульт, работающий по Bluetooth и имеющий встроенный микрофон, тоже получил новый дизайн.
К слову, в SberBox 2 появилась функция, которая навсегда избавит владельца от необходимости искать вечно теряющийся пульт. На корпусе приставки есть кнопка, двойное нажатие которой активирует поиск пульта, и тот начинает подавать звуковой сигнал, по которому его можно найти гораздо проще и быстрее. Аналогичную возможность можно встретить в современных автомобильных сигнализациях.
Внутри все по-старому
Самые главные изменения в SberBox 2 коснулись именно дизайна и удобства использования по части крепления и съемного HDMI-кабеля. Внутри отличий от оригинальной SberBox четырехлетней давности, по большей части, нет.
SberBox 2 эксплуатирует все ту же аппаратную платформу в лице процессора AMLogic S905Y4 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A35 на частоте до 1,8 ГГц и двухъядерной графикой Mali-G31 MP2 до 0,65 ГГц.
Объемы памяти тоже не изменились – 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной, что по меркам 2024 г. сопоставимо со смарт-ТВ в ценовой категории до 25 тыс. руб. На вопрос редакции, планируется ли выпуск модификаций SberBox 2 с большими объемами RAM и ROM, в Сбербанке и SberDevices на момент выпуска материала ответили.
На месте остались и модули Bluetooth 5.0 с двухдиапазонным Wi-Fi. Поддерживаемая версия HDMI – 2.1. Из важных аппаратных изменений – наличие разъема Ethernet, который позволяет подключать приставку к роутеру или напрямую к интернету по витой паре. Такое подключение всегда более стабильно в сравнении с беспроводным.
В комплект поставки SberBox 2 входят пульт ДУ, батарейки к нему, съемный кабель HDMI, USB-кабель питания и липучка для монтажа приставки на корпусе ТВ или на стене.
В качестве программной оболочки в SberBox 2 используется платформа «Салют ТВ». Сбербанк выпустил ее весной 2021 г., и с того момента это основная ОС для всех его ТВ-устройств. В случае SberBox 2 пользователи получат более 100 бесплатных каналов, выбор онлайн-кинотеатров, возможность устанавливать приложения из интернета, голосовое управление с ассистентом «Салют» и нейросетевой моделью GigaChat. В последнем обновлении прошивки появилась отдельная библиотека контента, чтобы помочь в выборе фильма или сериала, а также сквозной поиск, который позволяет искать фильмы и сериалы не только по всем онлайн-кинотеатрам и ТВ-каналам, но и по приложению «VK Видео».
В России или за рубежом
Когда выходила первая SberBox, ее производство частично или полностью было организовано за рубежом – степень локализации своей приставки Сбербанк не раскрывал. К началу февраля 2022 г. ситуация изменилась – в России заработал полный цикл производства SberBox. Как сообщал CNews, это стало возможным благодаря партнерству банка с кластером «Технополис GS». Сборку приставок доверили НПО «Цифровые телевизионные системы», у которой есть многолетний опыт в данной сфере.
Где будет реализован выпуск приставки второго поколения, на момент выпуска материала известно не было. Процент ее локализации Сбербанк тоже не раскрывал.
Дополнение
После публикации материала в редакцию CNews поступили комментарии SberDevices. Они приведены без изменений.
На вопрос CNews, чем обусловлен выбор именно такого дизайна приставки, и чем он лучше в сравнении с первым поколением в SberDevices ответили: «Новый конструктив ТВ-приставки SberBox 2 обусловлен инженерными усовершенствованиями, которые добавляют устройству новую функциональность и улучшают пользовательский опыт. SberBox 2 укомплектован современным чипом Amlogic S905Y4, в приставку добавлены LAN-разъем и функция поиска пульта по звуковому сигналу. Концепция новой ТВ-приставки предполагает, что внешний вид девайса должен выражать идеи технологичности и открытости новому. Чтобы продемонстрировать инженерную красоту, в новом SberBox 2 использовали полупрозрачный материал и добавили плавность изгибам корпуса, выполненного в форме турбины»
На вопрос CNews, где производится SberBox 2, был дан такой ответ: «За разработку устройств отвечает инженерная команда SberDevices, сборка производится на территории Китая.
На вопрос редакции планируется ли выпуск нескольких конфигураций приставки, или же 2/16 ГБ – единственный вариант, в SberDevices сообщили: «SberBox 2 выпускается в комплектации 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Этого объема с запасом хватает для обеспечения быстродействия приставки, поддержки высокого качества разрешения картинки в 4К, установки внешних приложений, без удорожания устройства».
На вопрос CNews о том, где можно будет купить приставку, разработчики ответили: «Как и первое поколение ТВ-приставки, SberBox 2 получит широкую дистрибуцию. В ближайшее время SberBox 2 поступит в продажу на крупных маркетплейсах, включая «МегаМаркет», Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», а также в федеральных розничных сетях электроники, таких как «М.Видео-Эльдорадо» и др.».
На вопрос CNews, что будет с первым поколением – его снимут с производства или продолжат выпускать и продавать по более низкой цене, в SberDevices сообщили: «Первое поколение SberBox будет постепенно распродаваться и заменяться на полках новым SberBox 2. SberBox продолжит получать актуальные обновления операционной системы Салют ТВ».
На вопрос CNews, какие приложения можно устанавливать на приставку, и где их можно скачать, был дан такой ответ: «В «Салют ТВ» предустановлено большинство популярных онлайн-кинотеатров и видеосервисов. Если нужного приложения нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV прямо из результатов поиска, с флэш-накопителя или из каталога приложений Сбербанка»