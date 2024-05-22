Сбербанк представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox

Сбербанк анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. В разработке учли обратную связь от пользователей и добавили ряд усовершенствований, которые сделают ТВ-смотрение более удобным. За разработку умных устройств отвечает партнер Сбербанка — компания SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый взгляд на промышленный дизайн

В новом SberBox 2 использовали полупрозрачный материал и добавили плавность изгибам корпуса, выполненного в форме турбины. Пульт устройства также выполнен в новом дизайне – за счет обтекаемой формы он удобно располагается в руке, а выдвижной отсек для батареек открывается одним простым нажатием. Для тех, кто постоянно теряет пульт в комнате или на просторах дивана, в SberBox 2 появилась функция «Найти пульт». Достаточно дважды нажать кнопку на корпусе приставки, — и потеряшка сразу издаст сигнальный звук.

Изменения коснулись и комплектации, это делает использование устройства удобнее и решает вопрос с его размещением. Теперь приставка крепится на телевизор при помощи велкро-липучки. А со съемным HDMI-кабелем можно не волноваться, где расположен телевизор, — при необходимости можно взять провод длиннее. Разъем для провода зарядки расположен сбоку и не занимает много пространства за телевизором.

«Железные» преимущества

SberBox 2 укомплектован современным чипом Amlogic S905Y4, который поддерживает разрешение 4К и технологию HDR, а в совокупности с 2 ГБ оперативной памяти процессор обеспечивает высокую скорость работы устройства. 16 ГБ встроенной памяти позволяют устанавливать любые приложения на приставку.

Добавленный LAN-разъем дает возможность подключаться к интернету через кабель. Это альтернативное решение обеспечивает более надежное соединение с высокой скоростью и не прерывает просмотр видеоконтента высокого качества.

Операционная система «Салют ТВ»

В сочетании с платформой «Салют ТВ» пользователи получают качественный продукт и регулярные обновления: 100+ бесплатных каналов, большой выбор онлайн-кинотеатров, возможность устанавливать приложения из интернета, голосовое управление с ассистентом «Салют» и нейросетевой моделью GigaChat. Платформа постоянно развивается, чтобы отвечать запросам пользователей. Так, в новом обновлении есть: отдельная библиотека контента, чтобы помочь в выборе фильма или сериала; сквозной поиск, который позволяет искать фильмы и сериалы не только по всем онлайн-кинотеатрам и ТВ-каналам, но и по приложению «VK Видео».

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «SberBox 2 получилась не просто стильной, но и суперудобной и производительной. Еще функциональнее, еще быстрее, еще комфортнее в использовании — все это о нашей новой приставке. Важно, что соразработчиками гаджета выступили наши многочисленные пользователи, которые рассказали, каких опций им не хватает и что бы они изменили во внешнем виде и внутренней начинке SberBox. При этом устройство отличается доступной ценой — приобрести его уже можно сегодня».

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «SberBox — первое умное устройство под брендом Sber, которое мы запустили в 2020 г. ТВ-приставка стала по-настоящему народной и не теряет своей популярности, постоянно наращивает аудиторию, которая уже достигла 1,5 млн пользователей. Еще в 2021 г. мы заняли первое место по продажам в сети ″М.Видео — Эльдорадо″ и держим эту планку по итогам 2023 г. Все 3,5 года мы постоянно модернизировали продукт, развивали ОС Салют ТВ, чтобы отвечать запросам аудитории, гарантировать комфорт от просмотра ТВ дома и надежность работы устройств. Сегодня мы предлагаем новое решение — новый дизайн, который не просто выделяет нас среди конкурентов, но дает ту функциональность, которую так ждали пользователи. И, главное, дает новый опыт ТВ-смотрения и решает вопрос, как сделать свой телевизор умным, не прогадав с выбором».

Цены и доступность

Рекомендованная розничная цена нового SberBox 2 — 5490 руб. ТВ-приставка уже доступна к покупке в официальном интернет-магазине SberDevices и постепенно поступит на маркетплейсы и в розничные точки продаж ретейлеров-партнеров.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств с виртуальным ассистентом «Салют» для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 г.