«Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением

«Сбер» выпустил мультимедийную ТВ-приставку-медиаплеер SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением. Устройство превращает любой телевизор в центр развлечений и дает пользователю широкие возможности в организации досуга и решении бытовых вопросов.

SberBox позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео, слушать музыку в отличном качестве, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику, понимающему голосовые команды.

Преимущества: простота — для работы нужен только телевизор с HDMI-разъемом и Wi-Fi, а также смартфон с приложением «Сберсалют», устройство настраивается за пять минут согласно пошаговой инструкции на экране телевизора; компактность — приставка весит всего 62 грамма; доступность — начиная с 24 сентября открыт предзаказ на сайте «Сбера»; цена по акции к старту продаж — 2990 руб., розничная цена 3550 руб.; подписка – в представленное на «Сберконф» семейство подписок «Сберпрайм», будет входить подписка SberBox Prime. Она включает в себя подписку «Оkkо оптимум» на два года, ТВ-приставка SberBox при этом предоставляется бесплатно. Эта подписка будет стоить 349 руб. в месяц (при этом розничная цена подписки «Оkko оптимум» составляет 399 руб. в месяц).

Что в коробке: производительный чипсет Amlogic S905Y2; 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти; поддержка современных стандартов воспроизведения контента (UltraHD 4К и Dolby Digital Plus).

Десятки тысяч фильмов, сериалов и образовательных программ онлайн-кинотеатра Okko (в зависимости от выбранной подписки). В подарок — бесплатная подписка «Оптимум» (50 тыс. фильмов и сериалов) на месяц.

Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если вам понравился костюм героя, можно найти такой же или похожий в магазинах партнеров. Также можно приобрести сувениры с символикой любимых фильмов, не отвлекаясь от просмотра в онлайн-магазинах — партнерах проекта.

Более 185 цифровых телеканалов от ТВ-сервиса «Смотрешка», доступных «из коробки». В подарок — пакет Silver на месяц, затем можно продлить или расширить подписку либо пользоваться бесплатным пакетом, в который входит 20 основных эфирных телеканалов в цифровом качестве.

Доступ к музыке через партнерский сервис «Сберзвук» — рекомендательный музыкальный сервис, который подстраивается под ваше настроение. Песням можно ставить лайк, чтобы сервис предлагал наиболее подходящие треки. В подарок — бесплатный доступ к сервису на месяц: это 40 млн треков без ограничений в высоком качестве. Некоторые песни поддерживают режим «Покажи текст»: на экране синхронно с воспроизведением показывается текст песни. Если песня англоязычная, вместе с текстом отобразится перевод.

Популярные мобильные игры получат второе рождение на большом экране — это головоломки, тайм-киллеры, аркады и спортивные симуляторы. Управление возможно с виртуального геймпада на смартфоне в приложении «Сберсалют». В комплект входят два мобильных джойстика для закрепления на экране смартфона. Виртуальный геймпад совместим с популярными играми, их список постоянно пополняется.

Чтобы включить нужный фильм или трек, нужно нажать кнопку активации микрофона на пульте и произнести название (удерживать кнопку микрофона во время произнесения запроса необязательно). SberBox понимает русский и английский, ищет по названию произведения, исполнителю, актеру, режиссеру и жанру. Формулировать голосовой запрос можно в свободной форме, также голосом можно управлять воспроизведением и переключать каналы.

В приставку интегрированы виртуальные ассистенты семейства «Салют», построенные на платформе обработки естественного языка от «Сбера», которая задействует технологии синтеза и распознавания речи, нейронные сети и машинное обучение.

Семейство «Салют» — это сразу три неповторимых характера: интеллигентный «Сбер», жизнерадостная «Джой» и педантичная «Афина». Пользователь сам выбирает, с кем именно ему комфортнее общаться. Приложение «Сберсалют» дает доступ к виртуальному ассистенту семейства «Салют» не только на SberBox, но и в вашем смартфоне. Там же размещены виртуальный пульт для управления SberBox с помощью смартфона и виртуальный геймпад для управления играми. Кроме того, приложение используется для регистрации умных устройств от SberDevices и управления ими, их синхронизации и связки с аккаунтом «Сбер ID», привязки карты для оплаты товаров и услуг.