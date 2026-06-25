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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196719
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Михайлова Ольга

СОБЫТИЯ


25.06.2026 «Авито Подработка»: спрос на исполнителей в рознице вырос на 33% год к году 1
04.06.2021 «Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение 1
31.08.2009 Microsoft и «ЭР-Телеком» внедрили конференцсвязь в медучреждениях Пензы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Михайлова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 427 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 940 1
Microsoft Corporation 25685 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9168 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7575 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2727 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6153 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1392 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4370 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9792 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5081 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 282 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3164 1
Сбер - SberPortal 32 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 1
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
Базылев Владлен 1 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 496 1
Россия - ПФО - Пензенская область 633 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4945 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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