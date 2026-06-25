Получите все материалы CNews по ключевому слову
Михайлова Ольга
СОБЫТИЯ
|25.06.2026
|«Авито Подработка»: спрос на исполнителей в рознице вырос на 33% год к году 1
|04.06.2021
|«Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение 1
|31.08.2009
|Microsoft и «ЭР-Телеком» внедрили конференцсвязь в медучреждениях Пензы 1
Михайлова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 427 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 940 1
|Microsoft Corporation 25685 1
|Сбер - SberPortal 32 1
|Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
|Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 1
|Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 496 1
|Россия - ПФО - Пензенская область 633 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164402 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.