«Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение

Аудиосервис «Сберзвук» запустил свое первое смарт-приложение для умных устройств Sber, дополняющее приложение «Музыка». Оно позволяет найти плейлисты с помощью эмоджи, которые соответствуют настроению, активности и местонахождению пользователя. Новшество доступно всем пользователям смарт-дисплея Sberportal и медиаприставки Sberbox.

До идеального плейлиста – всего пара кликов: чтобы выбрать атмосферную музыку для романтического ужина или найти фон для чтения, больше не нужно тратить время на подбор музыки вручную. Для того, чтобы дать пользователям новый интерактивный способ взаимодействия с аудиосервисом «Музыка» на умных устройствах Sber, «Сберзвук» разработал навык поиска плейлистов через эмоджи.

Функцией можно воспользоваться на умных устройствах с помощью виртуальных ассистентов «Салют». Чтобы найти свой идеальный плейлист, достаточно просто рассказать о своем настроении ассистенту. Навык запустит короткий блиц-опрос, где в качестве ответов предложены смайлы, которые будут означать ваше настроение, местонахождение и активность.

«Аудиосервис «Сберзвук» совместно с компанией Sberdevices создают новые форматы взаимодействия с контентом. Мы верим, что поиск плейлистов по эмоджи через настроение и ощущения пользователя помогает найти любимую музыку быстрее. Вам достаточно сказать ассистенту: «Салют, включи поиск по эмоджи», ответить на короткие вопросы смайлами и получить ту самую классную музыкальную подборку. Таким образом, мы сокращаем дистанцию между слушателями и аудиоконтентом, делая поиск актуальной музыки проще, удобнее и быстрее», – сказала Ольга Михайлова, Product Manager «Сберзвука».

Эмоджи давно стали универсальным инструментом коммуникации. Вместо набора слов используются изображения, которые передают настроение или отдельные эмоции собеседника. «Сберзвук» работает над улучшением пользовательского опыта, вводя новые функции в аудиосервис. Сервис экономит время слушателей и оказывает качественную поддержку в выборе музыки 24 на 7.

Функция поиска плейлистов по эмоджи также доступна на официальном сайте аудиосервиса «Сберзвук».