Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов

С 15 марта 2021 г. покупка авиабилетов на рейсы S7 Airlines доступна всем владельцам умной медиаприставки Sberbox.

Забронировать перелет можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» прямо во время просмотра фильма из коллекции Оkko или через приложение авиакомпании в главном меню интерфейса приставки в каталоге Smartmarket.

Виртуальные ассистенты распознают место действия фильма, готовы поделиться информацией о нем и помочь с покупкой билета. Чтобы перейти в приложение S7 Airlines, пользователю достаточно произнести: «Покажи локацию из фильма» или пультом активировать кнопку «Посмотреть билеты». Прямо на экране пользователь сможет выбрать дату вылета, удобный рейс S7 Airlines, тариф и оплатить бронирование по QR-коду или банковской картой, привязанной к аккаунту «Сбер салют».

Сервис S7 Airlines доступен в фильмах из подборки Okko «Фильмы с видеошопингом», их список постоянно дополняется. Например, кадры «Питер FM» могут вдохновить на перелет в Санкт-Петербург, а герои фильма «Москва слезам не верит» – запланировать поездку на уикенд в столицу.

Запустить поиск авиабилетов можно также с главного экрана Sberbox по запросу «Запусти S7 Airlines» или из каталога приложений.