Разделы

Техника
|

Детские смарт-часы Xenium W600 в России

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор продукции Xenium в России, представляет новинку на отечественном рынке — детские смарт-часы Xenium W600. С ними родителям проще следить за безопасностью ребенка, а детям — быть на связи и учиться самостоятельности.

Xenium W600 — не просто наручные часы, а первый персональный девайс ребенка. Это устройство с IPS-экраном диагональю 1,83 дюйма и силиконовым браслетом. По часам можно совершать и принимать звонки, получать текстовые сообщения и обмениваться голосовыми с доверенными контактами.

Модель разработана с учетом потребностей не только самих малышей, но и их родителей. Взрослые получают уверенность в безопасности юного пользователя: часы поддерживают связь через 2G, 3G и 4G, а также точно определяют местоположение ребенка с помощью Wi-Fi, GPS, A-GPS и других систем позиционирования.

xen1.jpg

Сангфей СЕС Электроникс Рус

При этом, в отличие от телефона, часы всегда на руке — так что потерять их или просто пропустить звонок гораздо сложнее. Вес в 53 грамма позволяет носить устройство на себе на протяжении целого дня. А кроме того, часы выдерживают краткосрочное погружение в воду на глубину до метра (класс пылевлагозащиты IP67) — они подойдут даже для активных игр на улице или на природе.

Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q
Цифровизация

Часы доступны в двух цветах — темно-сером и розовом, что позволяет выбрать вариант как для мальчиков, так и для девочек. Xenium W600 подключаются к приложению на Android и iOS и не требуют сложной настройки. Аккумулятор емкостью 800 мАч обеспечивает до нескольких дней автономной работы. Часы поддерживают nano-SIM.

Модель поступит в продажу в июле 2025 г. Рекомендованная розничная цена — 5490 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Хуже, чем в пандемию. Человечество на пороге грандиозного дефицита чипов, и избежать его почти невозможно

Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Мы строим один из лучших Kubernetes в России

Власти банкротят создателя «российского Starlink»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще