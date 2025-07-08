Детские смарт-часы Xenium W600 в России

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор продукции Xenium в России, представляет новинку на отечественном рынке — детские смарт-часы Xenium W600. С ними родителям проще следить за безопасностью ребенка, а детям — быть на связи и учиться самостоятельности.

Xenium W600 — не просто наручные часы, а первый персональный девайс ребенка. Это устройство с IPS-экраном диагональю 1,83 дюйма и силиконовым браслетом. По часам можно совершать и принимать звонки, получать текстовые сообщения и обмениваться голосовыми с доверенными контактами.

Модель разработана с учетом потребностей не только самих малышей, но и их родителей. Взрослые получают уверенность в безопасности юного пользователя: часы поддерживают связь через 2G, 3G и 4G, а также точно определяют местоположение ребенка с помощью Wi-Fi, GPS, A-GPS и других систем позиционирования.

При этом, в отличие от телефона, часы всегда на руке — так что потерять их или просто пропустить звонок гораздо сложнее. Вес в 53 грамма позволяет носить устройство на себе на протяжении целого дня. А кроме того, часы выдерживают краткосрочное погружение в воду на глубину до метра (класс пылевлагозащиты IP67) — они подойдут даже для активных игр на улице или на природе.

Часы доступны в двух цветах — темно-сером и розовом, что позволяет выбрать вариант как для мальчиков, так и для девочек. Xenium W600 подключаются к приложению на Android и iOS и не требуют сложной настройки. Аккумулятор емкостью 800 мАч обеспечивает до нескольких дней автономной работы. Часы поддерживают nano-SIM.

Модель поступит в продажу в июле 2025 г. Рекомендованная розничная цена — 5490 руб.