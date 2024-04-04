«М.Видео-Эльдорадо»: первые результаты продаж Samsung Galaxy S24 на 30% выше предыдущей модели

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела первые итоги продаж смартфонов флагманской серии Samsung Galaxy S24 с момента открытия предзаказа – с 18 января 2024 г. На выбор для приобретения были доступны все представленные конфигурации S24, S24+ и S24 Ultra с гарантийной поддержкой и подарком за покупку — наушниками Galaxy Buds 2 Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Предзаказ и продажи смартфонов серии Samsung Galaxy S24 с новыми техническими возможностями и функциями на основе искусственного интеллекта были доступны как на онлайн-площадках «М.Видео» и «Эльдорадо», так и в розничных магазинах. С момента открытия предзаказа моделей серии S24 всех версий и конфигураций памяти и цветов было продано на 24% больше, чем предыдущей серии S23 за аналогичный период, а моделей серии S24 Plus ― на 32%. Показатели продаж серии S24 Ultra всех версий и конфигураций памяти и цветов на 40% выше продаж серии S23 Ultra за аналогичный период.

Руководитель департамента «Телеком» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S24 покупатели отдают предпочтение моделям в исполнении черного (38%) и титанового (29%) цветов в базовой и Plus версиях. В версии S24 Ultra наибольшей популярностью пользуются фиолетовый (29%) и черный (31%) цвета. Самой популярной версией смартфонов по емкости памяти у всех моделей является 256 ГБ. В целом можно сделать вывод, что продажи Samsung Galaxy S24 в среднем на 30% выше продаж своего предшественника».

Смартфон Samsung Galaxy S24 8/256 ГБ Onyx Black оборудован большим безрамочным дисплеем диагональю 6,2 дюйма, максимальное разрешение изображения составляет 2340x1080 пикселей. Закаленное стекло защищает экран от ударов и появления царапин. Частота обновления равна 120 Гц. Основная часть корпуса модели выполнена из металла с пылевлагозащитой класса IP68. Сделан один вход USB Type-C, кабель питания поставляется в комплекте.

Устройство оснащено поддержками беспроводной и быстрой зарядки. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Встроен искусственный интеллект Galaxy AI, который помогает быстро находить предметы с изображений в интернете и редактировать фотографии, перемещая объекты. Сзади размещен основной блок камер, состоящий из трех объективов разрешением 50, 12 и 10 МП. Применены системы оптической и цифровой стабилизации. Спереди установлена одна селфи-камера на 12 МП. Есть восьмиядерный процессор Samsung Samsung Exynos 2400. Смартфон поддерживает все стандарты сотовой связи: 2G, 3G, 4G LTE и 5G. Оснащен технологией NFC для бесконтактной оплаты товаров в магазине. Встроен датчик силы нажатия. Под экраном размещен сканер отпечатка пальца. Сделано два слота — для nano-SIM и eSIM.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.