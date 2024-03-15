Новая серия планшетов Digma Pro – Prime 18

Бренд Digma Pro, производитель электроники, представляет новую серию планшетов - Prime 18. Увеличенный объем аккумулятора на 8000 мАч обеспечит долгую и стабильную автономную работу устройства, а процессор Unisoc T606 позволит запускать современные ресурсоемкие приложения и игры. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Планшеты обладают IPS-экраном с диагональю 11 дюймов и разрешением 2000x1200. Дисплей изготовлен по технологии In-cell, которая обеспечивает точную и быструю реакцию на прикосновения.

На выбор пользователю предоставляются модели с разным объемом оперативной (6 и 8 ГБ) и встроенной памяти (128 и 256 ГБ). Все новинки оснащены дополнительным слотом для карт microSD – это дает возможность расширить основное хранилище до 1 ТБ.

Основная камера у всех моделей имеет разрешение 13 МП. Фронтальная камера основана на сенсоре 5 МП.

В новинках установлен модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов беспроводной связи 802.11 a/b/g/n/ac. Корпус планшетов имеет четыре стереодинамика. С помощью Bluetooth версии 5.0 можно подсоединить к планшету наушники и другие устройства. Девайсы оборудованы слотом для двух SIM-карт формата Nano-SIM, имеют возможность быстрой зарядки – 18 Вт. Все гаджеты поддерживают технологии GPS и ГЛОНАСС.

Планшеты имеют минималистичный дизайн, металлический корпус и компактные размеры. Вес устройства – 538 г. В комплекте поставляются фирменный чехол, который дополнительно защитит гаджет от повреждений, а также переходник с USB-C на миниджек 3,5 мм.

На гаджетах предустановлена ОС Android 13.

Стоимость устройств составляет от 11 490 руб.

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Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.