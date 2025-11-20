Разделы

Xenium X900: первый 4G-телефон с видеосвязью для тех, кому рано держать смартфон

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов Xenium в России, представляет Xenium X900 — первый кнопочный телефон с поддержкой 4G, видеозвонками и геолокацией. Это устройство создано специально для младших школьников, которые уже переросли умные часы, но еще не готовы к полноценному смартфону с его отвлекающими играми и соцсетями. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Xenium X900 решает главную родительскую дилемму: как дать ребенку современную связь без доступа к бесконечным развлечениям? Телефон объединяет надежность классического кнопочного аппарата с технологиями, которые важны для безопасности и общения.

Главная особенность X900 — возможность совершать видеозвонки через специальное приложение. Технология работает так же, как в детских умных часах из линейки Xenium: родители устанавливают приложение на свой смартфон и могут не только слышать, но и видеть ребенка. Это особенно важно для младших школьников — видеть лицо мамы или папы гораздо спокойнее, чем просто слышать голос.

smart700.jpg
Xenium X900 — кнопочный телефон с поддержкой 4G

Фронтальная камера 0,3 Мп обеспечивает передачу изображения для видеосвязи, а поддержка 4G с технологией VoLTE — высокое качество звука даже в движении, по дороге из школы или на прогулке.

Встроенная геолокация через GPS и A-GPS позволит родителям отслеживать местоположение ребенка в режиме реального времени. Не нужно названивать с вопросом «Ты где?» — достаточно открыть приложение на своем смартфоне. Система дает родителям спокойствие, а детям — больше самостоятельности.

Функция чата с голосовыми сообщениями — оптимальное решение для тех моментов, когда говорить неудобно. Если ребенок получил сообщение на уроке, он сможет прослушать его на перемене и быстро ответить голосом. Никаких сложных текстовых клавиатур — все просто и интуитивно понятно.

Xenium X900 работает в сетях 4G (LTE), поддерживает VoLTE для голосовых звонков с высоким качеством звука, а также охватывает все основные частотные диапазоны GSM и WCDMA. Телефон ловит связь и в городе, и за его пределами — на даче, в поездке, в летнем лагере.

Поддержка Bluetooth 5.1 позволяет подключить беспроводные наушники или гарнитуру, а слот для карты памяти microSD до 32 ГБ дает возможность загрузить любимую музыку для прослушивания через встроенный MP3-плеер или FM-радио.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

При размерах 124,8×53×14 мм и классическом моноблочном форм-факторе X900 легко помещается в детский карман или рюкзак. Яркий 2,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240×320 пикселей хорошо читается при любом освещении. Аккумулятор 1700 м•Ач обеспечивает длительную автономность — до 13 часов в режиме разговора или до 21 дня в режиме ожидания*, поэтому можно спокойно отправить ребенка в школу, не переживая, что телефон разрядится к концу дня.

Телефон оснащен всеми необходимыми функциями: фонарик, будильник, калькулятор, телефонная книга. Никакого предустановленного ПО, игр или браузера — только то, что действительно нужно для связи и безопасности.

Xenium X900 доступен в универсальном черном цвете. В комплект входят телефон, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Мобильный телефон Xenium X900 можно приобрести по цене 5,49 тыс. руб.

Технические характеристики

Мобильный телефон под товарным знаком Xenium, модель X900 (CTX900) — CTХ900BK/00 (цвет черный); 2G: B2/B3/B5/B8; 3G: B1/B8; 4G: B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40; Bluetooth v5.1; GPS, A-GPS; размеры: 124.8x53x14 мм, вес 107 г; дисплей: TFT-матрица, 240х320 пикселей, 2.4”; поддержка одной SIM-карты в режиме ожидания (nano SIM); до 511 ч в режиме ожидания; до 13 ч в режиме разговора; MP3-плеер; FM-радио; тип корпуса: моноблок; камера 0.3 Мп (основная) +0.3 Мп (фронтальная); слот для карты памяти Micro SD (карта памяти в комплект не входит, до 32 ГБ); SMS; аккумулятор 1700 мАч; предустановленное ПО отсутствует; ОС: Spreadtrum ThreadX RTOS; функции: видеозвонки, геолокация, голосовые сообщения, фонарь, будильник, калькулятор, телефонная книга.

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

Комплектация: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.

*Указанные характеристики основаны на исследованиях полностью заряженной батареи, производимых в лаборатории с отключенной функцией Bluetooth. Фактические показатели определяются настройками оператора и режимом использования мобильного телефона.

