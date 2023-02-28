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В России появился дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Он стоит намного меньше, чем в Европе

Xiaomi привезла в Россию смартфон 13 Lite из новой линейки. Это базовая модель серии, которая в России стоит значительно дешевле, чем в Европе, и с большим объемом встроенной памяти. 13 Lite получил современное оснащение и новую прошивку MIUI 14.

Дешевле, чем на Западе

Компания Xiaomi представила в России смартфон 13 Lite из новой флагманской линейки Xiaomi 13. Российский анонс мобильника состоялся спустя всего лишь сутки с момента его премьеры в Европе.

13 Lite – это младший представитель новой серии, которая могла бы называться Mi 13, если бы Xiaomi еще в 2021 г. не отказалась от своего знаменитого бренда. В российской рознице он поступит в продажу 2 марта 2023 г. по цене 41 тыс. руб. в трех оттенках корпуса – черном, голубом и розовом. В стоимость входят 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

В России новый 13 Lite стоит ощутимо дешевле, чем в Европе, где за него просят 500 евро (39,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 февраля 2023 г.) в версии с 128 ГБ флеш-памяти, которая для российского рынка пока не заявлена. Для Xiaomi это, скорее, исключение, нежели правило. Смартфоны этой компании регулярно резко дорожают при пересечении российской границы, и это касается как ее топовых моделей, так и бюджетников Redmi.

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Фото: Xiaomi
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В серию Xiaomi 13 также входят модели 13 и 13 Pro. Их сроки появления в российских магазинах не установлены.

Основные функции

Xiaomi 13 Lite – это смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, анонсированного в мае 2022 г. и выпускаемого по 4-нанометровому техпроцессу. В составе чипа – одно ядро Cortex-A710 на 2,4 ГГц, три ядра Cortex-A710 (2,36 ГГц) и четыре ядра Cortex-A510 (1,8 ГГц). В AnTuTu 9 процессор получил около 566 тыс. баллов, в многоядерном режиме в GeekBench 5 – более 3100 баллов. За обработку графики отвечает интегрированный GPU Adreno 644.

Смартфон использует оперативную память стандарта LPDDR4x, а за хранение информации отвечает модуль UFS 2.2.

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Фото: Xiaomi
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Экран Xiaomi 13 Lite закрыт усиленным стеклом Gorilla Glass 5 и имеет вырез, очень отдаленно напоминающий Dynamic Island в новых Apple iPhone 14 Pro и Pro Max. Сама панель – это AMOLED с диагональю 6,55 дюйма, разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек, контрастностью 5000000:1 и пиковой яркостью 1000 нит. Экран дополнительно оснащен технологиями улучшения изображения Dolby Vision и HDR10+. Охват цветового пространства sRGB – 100%, соотношение сторон – 20:9.

Питание и камеры

В 13 Lite имеется встроенный аккумулятор емкостью 4500 мАч. Производитель заявляет поддержку очень быстрой зарядки – вплоть до 67 Вт. Притом, в отличие от многих современных смартфонов, в комплекте с 13 Lite есть блок питания, как раз 67 Вт. Зарядка осуществляется по USB-C.

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Цифровизация

Вырез в экране, стилизованный под Dynamic Island, таит в себе два датчика изображения. Основной имеет разрешение 32 МП, диафрагму f/2.4, физический размер 1/2,74 дюйма и угол обзора 100 градусов. Дополнительная камера – это сенсор глубины (8 МП, f/2.28).

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Фото: Xiaomi
Камеры - одна из сильных сторон 13 Lite

Тыльный модуль камеры включает в себя три датчика. Базовый – это 50 МП (Sony IMX766, 1/1.56 дюйма, f/1.8, 86 градусов). В помощь ему установлен широкоугольный датчик (8 МП, Sony IMX355, 1/4 дюйма, f/2.2, 119 градусов). Третья камера – макро (2 МП, 1/5 дюйма, f/2.4, 82 градуса, фокусное расстояние 40 мм).

Фронтальная камера пишет видео в разрешении Full HD на 60 кадрах в секунду. На основную камеру можно записывать 4К-ролики на 30 кадрах.

Дополнительные возможности

Новый Xiaomi 13 Lite умеет работать в сетях пятого поколения, но для России образца 2023 г. это совершено не актуально. Под SIM-карты выделено два слота, лоток под карты памяти не предусмотрен.

Список беспроводных модулей включает Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой диапазонов 5 и 2,4 ГГц и Bluetooth 5.2. Сканера отпечатков пальцев нет ни сзади на корпусе, ни в кнопке включения – он встроен в сенсорный экран. Дополнительно смартфон оборудован ИК-портом – он пригодится для управления домашней стационарной электроникой.

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Поддержка ИТ-отрасли

С завода Xiaomi 13 Lite поставляется с новейшей прошивкой MIUI 14 на базе Android 12 образца мая 2021 г. Все перечисленные компоненты уместились в корпусе размерами 159,2х72,7х7,23 мм. Весит смартфон 171 грамм. Комплект поставки дополнен защитным чехлом.

Евгений Черкесов

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