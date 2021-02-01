Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото

Отечественный бренд BQ начал продажи нового смартфона 6430L Aurora, основная камера которого состоит из четырех сенсоров. Благодаря этой особенности, у смартфона, с учетом его цены в 10 тыс. руб., конкурентов на российском рынке почти нет, поскольку в этом сегменте квадрокамера встречается крайне редко.

Бюджетный камерофон

Российская компания «Новая линия», известная брендом электроники BQ, сообщила CNews о выходе ее нового смартфона 6430L. Это новый представитель серии Aurora, выделяющийся наличием у него квадрокамеры – основного блока камер, состоящего из четырех сенсоров.

Тыльная камера 6430L Aurora – главная отличительная черта смартфона, поскольку в его ценовом сегменте квадромодули встречаются очень редко. На момент публикации материала продажи 6430L Aurora уже начались, и в российской рознице моноблок был доступен по цене 10 тыс. руб. или около $132 по курсу ЦБ на 1 февраля 2021 г. Выбрать цвет корпуса смартфона покупатель не сможет – 6430L Aurora имеет исключительно черный окрас, без дополнительных вариантов.

Квинтет камер

В BQ 6430L Aurora насчитывается, в общей сложности, пять фотокамер, где пятая – это фронтальный модуль, встроенный прямо в экран. Он размещен в верхнем левом углу лицевой панели и имеет разрешение 20 Мп, но дополнительных аппаратных возможностей, в том числе собственной вспышки, у нее нет. Фокус у этой камеры фиксированный.

По дизайну камера в новинке BQ похожа на модуль в Galaxy S20 Ultra

Основная камера тыльного блока – это 16-мегапиксельный сенсор, единственный в этой связке с автофокусом (у остальных фокус, как и у фронтальной камеры, фиксированный). Разрешение оставшихся матриц – 2, 0,3 и 0,3 Мп. На запрос CNews об остальных параметрах блока (назначение каждого из сенсоров, диафрагмы, углы обзора и т. д.) представители «Новой линии» на момент публикации материала ответить не смогли. Известно лишь, что один из этих сенсоров отвечает за макросъемку, второй – а размытие фона при портретной съемке.

Экран и батарея

Дисплей нового камерофона BQ имеет диагональ 6,4 дюйма и нестандартное соотношение сторон – 19,25:9. Это матрица IPS с вырезом в верхнем левом углу под камеру и разрешением 2310х1080 точек (формат Full HD+). Рамки экрана по всему периметру минимальные, вследствие чего он занимает 93% фронтальной панели корпуса.

Рамок у экрана почти нет, как нет и «моноброви» в стиле iPhone

Питается дисплей, как и все другие компоненты смартфона, от несъемного литий-полимерного аккумулятора емкостью 4000 мАч. Время автономной работы производитель не называет, но позволяет заряжать АКБ по современному симметричному разъему USB-C. В комплект поставки, в отличие от Apple iPhone 12 Pro Max за 130 тыс. руб., входит 2-амперное зарядное устройство. Отдельного входа под наушники в смартфоне нет, так что слушать музыку и одновременно заряжать телефон без специального адаптера (в комплекте отсутствует) не получится.

Память и процессор

Для своего смартфона 6430L Aurora образца февраля 2021 г. компания BQ выбрала процессор Helio P60 компании MediaTek, также известный под индексом MT6771. Это 12-нанометровый чип с двумя кластерами ARM-ядер – четырьмя высокопроизводительными Cortex A73 на частоте до 2 ГГц и таким же количеством энергоэффективных Cortex A53 с максимальной частотой в те же 2 ГГц.

Helio P60 вышел в феврале 2018 г. В него встроена трехъядерная видеокарта Mali-G72 MP3 на частоте до 800 МГц, есть LTE-модем Cat.13, и поддержка стандартов интегрированной памяти UFS 2.1 и eMMC 5.1. Поддерживаемая оперативная память – LPDDR4X объемом до 8 ГБ.

Оперативки в BQ 6430L Aurora вдвое меньше – 4 ГБ. Объем интегрированного накопителя равен 64 ГБ, плюс есть возможность установки дополнительной карты microSD на 128 ГБ.

Дополнительные возможности

Смартфон BQ 6430L Aurora поставляется с модулем NFC, что позволяет использовать его для бесконтактной оплаты товаров и услуг. В нем есть двойной слот под SIM-карты (только nano-SIM), модули Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, ресиверы GPS и ГЛОНАСС и прошивка Google Android 10. Смартфон имеет размеры 158х76х9 мм при весе 179 граммов, а его корпус выполнен из пластика.

Сканер отпечатков пальцев производитель зачем-то объединил в одном блоке с камерами

В дополнение к стандартным опциям безопасности Android в смартфоне реализована защита информации при помощи разблокировки по лицу (используется фронтальная камера) и отпечатку пальца. Дактилоскоп в 6430L Aurora расположен в непосредственной близости от фотокамер.

Немного о BQ

BQ – это российский бренд, основанный в 2013 г., Аббревиатура в его названии расшифровывается как Bright & Quick, а компания «Новая линия» – это правообладатель товарного знака.

Под брендом BQ «Новая линия» выпускает в России смартфоны, планшетные компьютеры, классические сотовые телефоны, а также различные аксессуары и бытовую технику. К примеру, в июле 2019 г. компания начала продажи сотового телефона 2432 Tank SE, специально адаптированного к использованию в рядах российских вооруженных сил. Телефон был разработан с учетом закона, сильно ограничивающего функциональные возможности устройств связи, которыми могут пользоваться военные, к тому же, он дополнен корпусом повышенной прочности.

Также у «Новой линии» есть еще один бренд Blackton – под ним она производит домашнюю электронику. Его запуск состоялся в мае 2020 г.