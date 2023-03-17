Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео

В России открылся предзаказ на новые флагманские смартфоны Xiaomi – 13 и 13 Pro. Продажи начнутся 30 марта 2023 г. Младшая модель стоит 80 тыс. руб., а за старшую, с корпусом из керамики, придется отдать 110 тыс. руб. В подарок к 13 Pro идет большой 4К-телевизор, до достанется он далеко не всем.

Добро пожаловать в Россию

Компания Xiaomi объявила о появлении в официальной российской рознице смартфонов 13 и 13 Pro. Это новые флагманские решения, которые станут доступны россиянам в ближайшие недели. Ранее на российском рынке вышла самая младшая модель серии — 13 Lite, предлагаемая россиянам по цене 39 тыс. руб. за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и выкрашенная в розовый, голубой или черный цвет на выбор.

13 и 13 Pro будут стоить значительно дороже. Xiaomi 13 оценивается в 80 тыс. руб. и не располагает яркими «несерьезными» оттенками корпуса. Вариантов окраски три — белый, черный и светло-зеленый. Топовый Xiaomi 13 Pro и вовсе предлагается исключительно в черном и белом цветах. Телефон доступен только в керамическом корпусе и стоит 110 тыс. руб.

Оперативной памяти у 13 и 13 Pro по 12 ГБ, а вот емкость штатных накопителей отличается — 256 и 512 ГБ соответственно. На момент публикации материала телефоны были доступны для предварительного заказа, который завершится 29 марта 2023 г. Старт продаж назначен на 30 марта 2023 г.

Сравнение с iPhone 14 Pro Max в данном случае более чем уместно, поскольку в США его 512-гигабайтная версия стоит $1399 или 106,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 марта 2023 г. При этом у Xiaomi 13 Pro выше емкость АКБ и разрешение экрана, больше оперативной памяти, есть Wi-Fi 6E и быстрее процессор. Плюс керамический корпус, вероятнее всего, окажется прочнее стеклянной задней панели, как в iPhone 14 Pro Max.

Фото: Xiaomi Основной акцент в новых смартфонах Xiaomi сделала на тыльной камере

13, 13 Pro и 13 Lite могли иметь в своем названии легендарную приставку Mi, как десятки ранее вышедших телефонов Xiaomi. Но компания уничтожила этот бренд летом 2021 г.

Что умеет более доступный флагман

Список характеристик Xiaomi 13 открывает 4-нанометровый процессор Snapdeagon 8 Gen 2 компании Qualcomm, появившийся в декабре 2022 г. Это один из самых производительных мобильных CPU на рынке, выдающий более 1,27 млн баллов в AnTuTu 9.

Внутри смартфона установлена память ОЗУ LPDDR5X 8533 Мбит/с и быстрый встроенный флеш-накопитель UFS 4.0, а снаружи на лицевой панели находится AMOLED-экран на 6,36 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления 120 Гц при яркости до 1900 нит в пике. Производитель упоминает поддержку «улучшайзеров» Dolby Vision и HDR10+ и встроенную в дисплей камеру на 32 МП.

Фронтальная камера имеет диафрагму f/2.0, угол обзора — 89,6 градусов, поддержку HDR и может записывать видео в разрешении до Full HD на 30 кадрах в секунду.

Фото: Xiaomi Xiaomi 13 керамический экстерьер не достался

Тыльная камера разрабатывалась в коллаборации с Leica – знаменитым производителем фотоаппаратов. Раньше Leica сотрудничала с Huawei, но сейчас почти весь мир забыл о существовании ее смартфонов, тогда как Xiaomi, напротив, не жалуется на продажи.

Все три датчика создавались при участии Leica. Главный сенсор камеры — 50 МП, f/1.8; телефотомодуль — 10 МП, f/2.0, оптическая стабилизация, эквивалентное фокусное расстояние 75 мм; Ультраширокоугольный датчик — 12 МП, f/2.2, ЭФР 15 мм. Тыльная камера пишет 4К-ролики на частоте 60 кадров в секунду.

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Xiaomi 13 поставляется с прошивкой Android 13 и оболочкой MIUI 14. Его корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и имеет габариты 153х72х8 мм при весе 189 граммов за счет аккумулятора на 4500 мАч. АКБ поддерживает быструю зарядку 67 Вт (блок питания на 67 Вт в комплекте), беспроводную зарядку 50 Вт и реверсивную зарядку 10 Вт.





К дополнительным спецификациям нового флагмана Xiaomi относятся NFC-чип для бесконтактной оплаты, не очень актуальный в эпоху санкций, и модуль 5G, полностью бесполезный в России ввиду отсутствия в стране сотовых сетей пятого поколения. Есть поддержка двух SIM-карт (nano-SIM + nano-SIM или nano-SIM + eSIM), и беспроводных сетей Wi-Fi 6Е на частоте 6 ГГц. В России они были долгое время были запрещены, вплоть до декабря 2022 г.

В стоимость смартфона входит комплектный защитный чехол.

Флагман подороже

Ощутимо более дорогой Xiaomi 13 Pro получил те же модули памяти и такой же процессор, как и у Xiaomi 13. Фронтальная камера тоже не изменилась, как и набор модулей беспроводной связи.

Фото: XIaomi Строгие классические оттенки корпуса призваны подчеркнуть статусность Xiaomi 13 Pro

Более высокую цену Xiaomi в этом случае оправдывает, в том числе, увеличенной до 4820 мАч емкостью аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт (в комплекте соответствующий блок питания). Также в телефоне смонтирован экран на 6,72 дюйма с разрешением Quad HD+ или 3200х1400 точек, другими параметрами от экрана в Xiaomi 13 не отличающийся.

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13 Pro заметно потяжелел (229 граммов) и подрос (163х75х8,4 мм). В стоимость китайского флагмана входит улучшенная по сравнению с Xiaomi 13 основная камера: главный модуль — 50 МП, f/1.9, оптическая стабилизация HyperOIS, сенсор Sony IMX989; телефотомодуль — 50 МП, f/2.0, ЭФР 75 мм, оптическая стабилизация; сверхширокоугольный модуль — 50 МП, угол обзора 115 градусов, f/2.2, ЭФР 14 мм.