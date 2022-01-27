Рассекречены все подробности о новых флагманских смартфонах Samsung. Цены кусаются

Премьера новых флагманов Samsung Galaxy S22 состоится менее чем через две недели. Samsung допустила утечку всех их спецификаций, включая дизайн и цены. Старшая модель серии, S22 Ultra, заменила собой линейку Galaxy Note и получила характерный дизайн наряду с поддержкой стилуса. Мобильники поступят в продажу в конце февраля 2022 г. по цене от 850 евро.

Грандиозная утечка Samsung

Компания Samsung готовится к премьере смартфонов топовой линейки Galaxy S22. Она состоится 9 февраля 2022 г. на мероприятии Samsung Unpacked. За две недели до презентации немецкий портал WinFuture раскрыл все подробности о новинках, включая цены для европейского рынка и комплектации. Российские цены пока неизвестны

Серия Galaxy S22, согласно имеющимся данным, по традиции будет состоять из трех моделей – S22, S22+ и S22 Ultra. Но, в отличие от линеек S20 и S21 некоторые изменения все же есть.

Классическими представителями S-серии окажутся лишь S22 и S22+. Топовый S22 Ultra является заменой всей линейки Galaxy Note, которую Samsung давно забросила. На это указывает в первую очередь наличие стилуса, а также дизайн корпуса – он более строгий, чем у других представителей серии, и больше напоминает Galaxy Note 20, нежели S21 Ultra.

Samsung работала только над внешностью S22 Ultra - двое других являются копиями своих предшественников

Начало продаж новинок Samsung в Европе запланировано на 25 февраля 2022 г. Сроки появления смартфонов в России не установлены.

Размером с iPhone 13

Младший флагман Samsung, Galaxy S22, по размерам своего экрана будет напоминать Apple iPhone 13 – у обоих диагональ составляет 6,1 дюйма. В данном случае это новая панель Dynamic AMOLED 2X Infinity-O, спрятанная под усиленным стеклом Gorilla Glass Victus и выдающая изображение в формате Full HD+ или 2340х1080 точек.

Экран мобильника характеризуется регулируемой частотой обновления вплоть до 120 Гц с шагом 10 Гц, пиковой яркостью 1500 нит, тонкими рамками по всему периметру и круглым отверстием под селфи-камеру.

Самый младший смартфон в серии, Galaxy S22

Все без исключения версии S22 поставляются с батареей 3700 мАч и оперативной памятью 8 ГБ. Встроенный накопитель вмещает 128 или 256 ГБ, другие варианты не предусмотрены.

Стоимость Galaxy S22 в базовой версии (8/128 ГБ) составляет 850 евро (75,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 января 2022 г.). Старшая модификация (8/256 ГБ) обойдется в 900 евро (80,2 тыс. руб.).

Цена включает тройную основную камеру. Базовый сенсор с разрешением 50 МП имеет широкоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и диафрагмой f/1,8, а такте оптическую стабилизацию. Рядом с ним находится сверхширокоугольная камера на 12 МП с углом обзора 120 градусов. Третий модуль – 10 Мп (оптическая стабилизация, телефото, ЭФР 69 мм). В экран вписана фронтальная камера на 10 МП с углом обзора 80 градусов.

Смартфон весит 167 граммов при толщине 7,6 мм.

Смартфон покрупнее

Galaxy S22+ представляет собой крупногабаритную модификацию обычного S22 с экраном на 6,6 дюйма. Параметры дисплея прежние, за исключением максимальной яркости – она выросла до 1750 нит.

S22+ работает от батареи емкостью 4500 мАч, за счет которой весит 195 граммов. Все камеры смартфон позаимствовал у базового S22, как и объемы памяти.

Отличить S22+ от простого S22 внешне можно только по габаритам

В европейской рознице S22+ с памятью 8/128 ГБ обойдется покупателю в 1050 евро (93,6 тыс. руб.). Версия на 8/256 ГБ стоит 1100 евро (98,1 тыс. руб.).

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Доступные цвета корпуса S22+ – черный, белый, зеленый и розово-золотой. Аналогичные оттенки получил и S22.

Настоящий флагман

Венчает новую линейку флагманских смартфонов Samsung гибрид линеек Galaxy S и Note. Мобильник S22 Ultra располагает экраном на 6,8 дюйма против 6,7 дюйма у iPhone 13 Pro Max. Это матрица Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Edge с экраном 2К+ (3080х1440 пикселей), частотой обновления до 120 Гц, стеклом Gorilla Glass Victus и яркостью до 1750 нит. Есть поддержка входящего в комплект стилуса.

Самый топовый флагман Samsung 2022 года

В Европе за S22 Ultra придется выложить минимум 1250 евро (111,4 тыс. руб.) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также есть комплектации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене 1350 евро (120,4 тыс. руб.) и 1450 евро (129,3 тыс. руб.) соответственно.

За эти деньги покупатель получит мобильник толщиной 8,9 мм и весом 227 граммов с батареей на 5000 мАч. Фронтальная камера здесь имеет 40-мегапиксельный сенсор и диафрагму f/2,2.

Galaxy Note 20, вышедший летом 2020 года

Тыльная камера S22 Ultra сочетает в себе базовый сенсор на 108 МП (оптическая стабилизация, f/1,8), сверхширокоугольник 12 МП (120 градусов) и два датчика по 10 МП каждый, оба телефото с оптической стабилизацией (f/2,4 плюс ЭФР 69 мм и f/4,9 плюс ЭФР 230 мм соответственно).

Прошлогодний Galaxy S21 Ultra

Купить S22 Ultra можно будет в черном, белом, зеленом и темно-красном цветах.

Общие спецификации

Все три смартфона поставляются с прошивкой Samsung One UI 4.1 на базе ОС Android 12. У них есть поддержка сетей 5G и модуль eSIM в дополнение к двум обычным слотам под SIM-карты.

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Корпус устройств защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Для зарядки используется интерфейс USB-C 3.2 Gen1. В наличии модули Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6).

На большинство рынков все Samsung Galaxy S22 будут поставляться с 4-нанометровым процессором Samsung Exynos 2200, анонс которого состоялся в январе 2022 г. Жителям США и ряда других стран достанутся комплектации с американским Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, тоже выполненным по 4-нанометровым нормам.