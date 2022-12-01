TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений

TCL, производитель потребительской электроники и динамично развивающийся бренд мобильных устройств, объявляет о старте продаж в России планшета NXTPAPER 12 Pro. Новый флагман линейки планшетов TCL ориентирован на тех, кто использует планшет для работы и развлечений на протяжении длительного времени. Главной отличительной особенностью модели стал многослойный экран диагональю 12,2 дюйма, который на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее свечение в диапазоне от 415 до 455 нм. Разработка также получила сертификат международной компании TÜV Rheinland. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Для планшета с 12-дюймовым экраном новинка получила достаточно компактные размеры: толщина корпуса составляет 6,9 мм, а вес не достигает 600 граммов. Экран имеет соотношение сторон 3:2, что позволяет отображать на 18,5% больше контента, чем в привычных устройствах с соотношением 16:9. Толщина рамок вокруг дисплея составляет 8,5 мм.

TCL NXTPAPER 12 Pro

Сердцем TCL NXTPAPER 12 Pro стал 8-ядерный процессор MediaTek Kompanio 800T, работающий вместе с графическим модулем ARM Mali-G57 MC2. Такая комбинация в связке с 8 ГБ оперативной памяти справится не только с привычными для планшета сценариями просмотра потокового видео и серфинга в интернете, но и будет запускать офисные приложения, графические редакторы и современные игры на достойном уровне графики. Операционная система Android 12 поддерживает все актуальные версии приложений, доступных в магазине Google Play. Для тех, кто использует планшет как рабочий инструмент, в TCL NXTPAPER 12 Pro предусмотрена контактная площадка для подключения внешней клавиатуры, которая в одно движение превращает устройство в полноценный портативный лэптоп. Графические дизайнеры и пользователи, которые привыкли делать заметки от руки, оценят поддержку работы магнитного стилуса, который идет в комплекте.

Основной отличительной способностью новинки стал IPS-экран с разрешением 2160х1440, оборудованный многослойным покрытием, которое на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее свечение без искажения натуральных цветов в отображаемой картинке. Такой эффект достигается благодаря LED-подсветке со сниженным излучением синей компоненты, двум фильтрам синего и ультрафиолетового спектра, пяти слоям, рассеивающим синее свечение, и финальному матовому антибликовому слою. Поверхность экрана тактильно похожа на бумагу и практически не собирает отпечатки пальцев, чтение с такого дисплея можно сравнить с электронной книгой.

В планшет встроено четыре динамика и два микрофона, а также фронтальная камера на 8 МП и тыловая камера на 13 МП. Встроенного накопителя имеет объем 256 ГБ. Для подключения внешних устройств предусмотрен Bluetooth 5.1, а оставаться на связи поможет модуль Wi-Fi с поддержкой всех стандартов 802.11a/b/g/n/ac. Аккумулятор емкостью 8000 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C порт.

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Планшет TCL NXTPAPER 12 Pro будет доступен в «Мегафон», «Билайн» и DNS по рекомендованной розничной цене 34 990 руб. 5 декабря 2022 г. Клавиатура поступит в продажу в России в I квартале 2023 г. по предварительной цене 4990 руб.

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TCL Electronics — компания потребительской электроники и производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication – дочерняя компания TCL Electronics). На протяжении более 40 лет TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».