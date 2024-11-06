Выпущен неубиваемый смартфон с огромной батареей намного компактнее самого маленького iPhone. Ожидается в России

Под брендом Ulefone анонсирован смартфон Armor Mini 20 Pro. Это очень компактная модель с высокопрочным корпусом, батареей на 6000 мАч и экраном с диагональю 4,7 дюйма. Он меньше подавляющего большинства современных смартфонов – мобильника с такими габаритами нет даже в ассортименте Apple. В России смартфоны Ulefone продаются официально.

Всем по карману

Китайская компания Ulefone провела презентацию своего новейшего смартфона Armor Mini 20 Pro для тех, кто устал от однотипных «лопат» – мобильников огромных размеров с гигантскими экранами, которые не помещаются в кармане. Эта модель имеет три основные отличительные особенности – аккумулятор повышенной емкости, корпус улучшенной прочности и экран уменьшенной диагонали.

Размеры Armor Mini 20 Pro составляют около 134х63 мм в высоту и ширину соответственно. Для сравнения, iPhone 16, самый компактный в нынешней линейке смартфонов Apple, заметно крупнее – 148х72 мм. За счет своих габаритов Armor Mini 20 Pro уместится в любом кармане.

Ulefone Компактность - неоспоримое достоинство смартфона

К моменту выхода материала Ulefone не называла стоимость Armor Mini 20 Pro. Однако есть вероятность увидеть его в продаже в российской рознице – CNews писал, что смартфоны этой марки официально импортируются в Россию силами дистрибьютора diHouse.

Много защиты, мало экрана

Armor Mini 20 Pro имеет толщину корпуса около 25 мм и весит 301 грамм против 8 мм и 170 граммов у iPhone 16. Это обусловлено наличием у его корпуса защиты от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K – на ноябрь 2024 г. это максимальные уровни защиты.

Внутри смартфона спрятан литий-полимерный аккумулятор емкостью 6200 мАч – это больше, чем у подавляющего большинства современных смартфонов. Батарея имеет поддержку 15-ваттной беспроводной и 33-ваттной проводной зарядок. Одного полного заряда АКБ, по заверениям Ulefone, хватает на 34 часа разговоров или 336 часов режима ожидания.

Ulefone По толщине Armor Mini 20 Pro - как три современных смартфона

Экран смартфона получил диагональ 4,7 дюйма – такую же, как iPhone 12 Mini и 13 Mini. Оба эти смартфона давно сняты с производства, и замены им в нынешней линейке iPhone нет. У iPhone 16 – 6,1 дюйма.

В экране заявлены поддержка разрешения HD+ или 1600х720 точек, частота обновления 90 Гц, усиленное стекло Gorilla Glass Victus, а также матрица IPS с круглым вырезом под фронтальную камеру. Обещанная плотность пикселей – 373 ppi.

Камеры, память и процессор

Основа Armor Mini 20 Pro – центральный процессор MediaTek Dimensity 6300, премьера которого состоялась в апреле 2024 г. Это чип начального уровня с техпроцессом 6 нм, двумя высокопроизводительными и шесть. энергоэффективными ядрами Cortex-A76 и Cortex-A55 на частоте до 2,4 и 2 ГГц соответственно. Также в наличии графическая подсистема Mali-G57 MC2.

Ulefone Отдельной кнопки спуска затвора у смартфона нет

Armor Mini 20 Pro доступен в единственной комплектации с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным накопителем UFS 2.2 емкостью 256 ГБ. Есть возможность виртуального расширения оперативной памяти до 16 ГБ и установки карты microSD до 2 ТБ.

Тыльная камера имеет в своем состав основной сенсор Samsung GN1 на 50 МП размерами 1/1,31 дюйма с 7-элементной оптикой, углом обзор 85 градусов и диафрагмой f/1.95. Дополнительный сенсор – 64 МП OV64B. Угол обзора – 80 градусов, диафрагмой f/1.79. Есть возможность записи видео в разрешении до 2К на 30 кадрах в секунду.

В таком же формате пишет ролики и фронтальная 32-мегапиксельная камера. Это сенсор

Samsung GD1 с 5-элементной оптикой, углом обзора 80 градусов и диафрагмой f/2.45.

Дополнительные особенности

В Armor Mini 20 Pro встроена продвинутая подсветка из 130 светодиодов яркостью 500 люменов. Ее можно использовать как вспышку, фонарик и средство подачи визуальных сигналов благодаря дополнительным красным и синим светодиодам.

Ulefone Основные спецификации Armor Mini 20 Pro

Смартфон способен пробыть под водой на глубине до двух метров до 30 минут и сохранить работоспособность. Также он может снимать фото и видео под водой. В его кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев.

Есть NFC, поддержка двух SIM-карт, 5G-сетей, модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), ресиверы GPS и ГЛОНАСС, отдельный вход под проводные наушники в дополнение к порту зарядки USB-C 2.0 и ОС Android 14. На корпусе также имеются ИК-сенсор для управления техникой и дополнительная кнопка, на которую можно назначить любое действие.

Комплект поставки включает блок питания, кабель зарядки, защитную пленку (наклеена на заводе) и дополнительное защитное стекло.