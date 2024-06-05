Новые смартфоны Ulefone на российским рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые модели смартфонов от бренда Ulefone – армированную Armor 23 Ultra и элегантную Note 17 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Смартфон Armor 23 Ultra представлен в двух цветах: черном и оранжевом. Модель подойдет для спасателей, скалолазов, путешественников, любящих экстремальный отдых.

Корпус Armor 23 Ultra защищен от воздействия пыли и влаги, а также от падений с высоты до полутора метров в соответствии со стандартами IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Может находиться в воде на глубине до полутора метров в течение 30 минут. Экран покрыт ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Поставляется с зарядным устройством на 120 Вт. К характеристикам смартфона относятся: процессор MediaTek Dimensity 8020 5G; встроенная память 512 ГБ; оперативная память: 12 ГБ; дисплей: IPS 6,78 дюйма, 2460x1080, частота обновления 120 Гц; основная камера 50 МП, угол обзора 84,7°, диафрагма f/1,65; телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом; ультраширокоугольная камера 50 МП, угол обзора 117,3°, диафрагма f/2,2; камера для ночной съемки 64 МП, диафрагма f/1,79; фронтальная камера 50 МП, угол обзора 80,4°; аккумулятор 5280 мАч.

diHouse Armor 23 Ultra

Смартфон Note 17 Pro представлен в трех цветах: черном, белом и оранжевом. Модель оптимальна для ежедневного использования в развлекательных и рабочих целях. Обладает следующими характеристиками: процессор MediaTek Helio G99; 256 ГБ ROM, 12 ГБ RAM; дисплей AMOLED 6,78 дюйма, 2400x1080, 120 Гц; основная камера: 108 МП, угол обзора 82,3°, диафрагма f/1,65; макро камера 5 МП, угол обзора 76°, диафрагма f/2,2; фронтальная камера 32 МП, угол обзора 81°, диафрагма f/2,45; аккумулятор 5050 мАч.

diHouse Note 17 Pro

Ориентировочная розничная цена Ulefone Armor 23 Ultra составляет 55990 руб., а Note 17 Pro – 31990 руб.