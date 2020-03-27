Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео
Huawei представила новую флагманскую линейку смартфонов P40, отличительная черта которых – больших размеров сенсоры фотокамер. Главный модуль на треть больше, чем в Huawei P30 и вдвое больше в сравнении с камерой iPhone 11 Pro.
Новые китайские камерофоны
Компания Huawei анонсировала смартфоны серии P40, ставшие ее первыми флагманами 2020 модельного года. Линейка состоит из моделей P40, P40 Pro и P40 Pro+, и это прямые конкуренты трио смартфонов Samsung Galaxy S20, основное преимущество которых, как и в случае с P40 – это фотокамеры.
Одна из основных особенностей камер всех трех аппаратов – это размер основного сенсора, равный 1/1,28 дюйма и ставший самым крупным среди всех актуальных моделей смартфонов. Он ненамного, но все же крупнее в сравнении с сенсором в камере Galaxy S20 Ultra, равным 1/1,33, и он как минимум на треть больше главной матрицы в прошлогодних флагманах Huawei P30 и вдвое больше базового сенсора в iPhone 11 Pro.
Для мировой розницы смартфоны P40 и P40 Pro заявлены в пяти цветах корпуса, но в России первое время будут доступны только черный и серебристый варианты, а немного позже к ним присоединится синий. Прием предзаказов начнется 2 апреля 2020 г., старт продаж назначен на 10 апреля 2020 г. При оформлении предзаказа можно рассчитывать на подарок в виде беспроводных наушников FreeBuds 3.
На российском рынке Huawei P40 стоит 50 тыс. руб. против 800 евро (68,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 марта 2020 г.). P40 Pro россиянам обойдется в 70 тыс. руб., а европейцам – в 1000 евро (86 тыс. руб.).
Стоимость и сроки появления в России старшей модели P40 Pro+ не установлены, в Европе ее цена составит 1400 евро (120,3 тыс. руб.). Данный смартфон выйдет исключительно в черном и белом цветах корпуса.
Все смартфоны новой линейки Huawei поставляются с Android 10 и прошивкой EMUI 10, но без сервисов Google – магазина Google Play, почтового клиента Gmail, YouTube и др. Вместо них установлен фирменный набор Huawei Mobile Services. Отметим, что для каждой из трех новинок Huawei доступна всего одна комплектация.
Основные различия между смартфонами
Смартфоны P40 и P40 Pro выглядят практически идентично, есть лишь незначительные отличия в дизайне. Младший P40 получил плоский дисплей с заметными рамками экрана по периметру и три сенсора в составе основной камеры.
Более дорогой P40 Pro располагает дисплеем с изгибами по бокам и более тонкими на фоне обычного P40 рамками. Помимо этого, его корпус имеет защиту от попадания воды и пыли в соответствии со стандартом IP69, а тыльная камера получила четвертый сенсор и 50-кратный зум.
Дизайн Huawei P40 Pro+ полностью скопирован с P40 Pro, но корпус данного смартфона выполнен из керамики. Изменения получила и основная камера, в составе которой есть сразу пять сенсоров. Если проводить аналогии с линейкой Samsung Galaxy S20, то Huawei P40 будет соревноваться с обычным S20, а P40 Pro и Pro+ - с S20+ и S20 Ultra.
Параметры камер
Набор фотокамер в младшем P40 состоит из базового сенсора 50 МП с диафрагмой f/1,9 и физическим размером 1/1,28", телефото (8 МП, f/2,4, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 3х) и широкоугольного модуля (16 МП, f/2,2).
В P40 Pro основной сенсор получил разрешение 50 МП, диафрагму f/1.9, размер 1/1,28", а также оптическую и гибридную стабилизации. Телефотомодуль здесь имеет разрешение 12 МП диафрагму f/2,4, оптическую стабилизацию и оптический зум 5х, а широкоугольный – 40 МП и f/1,8. Четвертый сенсор в наборе – ToF-камера для размытия фона.
Для P40 Pro Plus Huawei приготовила набор из пяти камер. Среди них есть: основная 50 МП (1/1,28", f/1,9, гибридная и оптическая стабилизация), телефото (8 МП, f/2,4, OIS, оптический зум 3х) широкоугольная 40 МП (1/1,54", f/1,8), перископный модуль (8 МП, f/4,4, OIS, оптический зум 10х, цифровой зум 100х) и ToF-сенсор.
Спецификации флагманов
Все смартфоны новой линейки Huawei основаны на ее собственном топовом процессоре Kirin 990 (в ряде стран Kirin 990 5G), вышедшем в сентябре 2019 г. Это 8-ядерный 7-нанометровый чип, состоящий из трех кластеров ядер (два ядра 2,86 ГГц, два ядра 2,36 ГГц и четыре ядра 1,95 ГГц) и встроенной 16-ядерной видеокарты Mali-G76MP16. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 у каждого равен 8 ГБ, а разрешение фронтальной фотокамеры – 32 Мп.
Селфи-модуль во всех смартфонах располагает диафрагмой f/2,2 и может записывать 4К-видео на 30 кадрах в секунду. Он вписан в весьма крупный продолговатый вырез в экране, где вместе с ним находятся сенсоры освещенности и приближения и ИК-камера для жестового управления и размытия фона при портретной съемке.
К общим чертам смартфонов также относятся: два SIM-слота, сканер отпечатков пальцев в экране, NFC-чип, ресиверы GPS, ГЛОНАСС и Beidou, порт зарядки USB-C 3.1 и модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ax. Вся троица получила слот под проприетарные карты памяти Nano Memory Card 2.
В обычном Huawei P40 установлен OLED-экран с разрешением 2340х1080 точек (Full HD+), диагональю 6,1 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. В то же время в P40 Pro и Pro+ используется матрица с диагональю 2640х1200 точек и пропорциями 19,8:9. Частота обновления у всех одинаковая – 90 Гц.
Объем внутреннего накопителя в P40 равен 128 ГБ, а Pro – 256 ГБ, а в Pro+ - 512 ГБ. Младшая модель работает от АКБ 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт, а в P40 Pro установлена батарея 4200 мАч (Huawei SuperCharge 40 Вт, беспроводная зарядка 27 Вт). Размеры и вес Huawei P40: 149x71x8,5мм и 175 граммов. Размеры и вес P40 Pro: 158x73x9 мм и 203 грамма. Топовый P40 Pro+ не отличается по габаритам и параметрам аккумулятора от P40, но за счет керамического корпуса и дополнительного модуля камеры весит 226 граммов.