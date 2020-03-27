Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео

Huawei представила новую флагманскую линейку смартфонов P40, отличительная черта которых – больших размеров сенсоры фотокамер. Главный модуль на треть больше, чем в Huawei P30 и вдвое больше в сравнении с камерой iPhone 11 Pro.

Новые китайские камерофоны

Компания Huawei анонсировала смартфоны серии P40, ставшие ее первыми флагманами 2020 модельного года. Линейка состоит из моделей P40, P40 Pro и P40 Pro+, и это прямые конкуренты трио смартфонов Samsung Galaxy S20, основное преимущество которых, как и в случае с P40 – это фотокамеры.

Одна из основных особенностей камер всех трех аппаратов – это размер основного сенсора, равный 1/1,28 дюйма и ставший самым крупным среди всех актуальных моделей смартфонов. Он ненамного, но все же крупнее в сравнении с сенсором в камере Galaxy S20 Ultra, равным 1/1,33, и он как минимум на треть больше главной матрицы в прошлогодних флагманах Huawei P30 и вдвое больше базового сенсора в iPhone 11 Pro.

Для мировой розницы смартфоны P40 и P40 Pro заявлены в пяти цветах корпуса, но в России первое время будут доступны только черный и серебристый варианты, а немного позже к ним присоединится синий. Прием предзаказов начнется 2 апреля 2020 г., старт продаж назначен на 10 апреля 2020 г. При оформлении предзаказа можно рассчитывать на подарок в виде беспроводных наушников FreeBuds 3.

Huawei P40, младший смартфон в серии

На российском рынке Huawei P40 стоит 50 тыс. руб. против 800 евро (68,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 марта 2020 г.). P40 Pro россиянам обойдется в 70 тыс. руб., а европейцам – в 1000 евро (86 тыс. руб.).

Стоимость и сроки появления в России старшей модели P40 Pro+ не установлены, в Европе ее цена составит 1400 евро (120,3 тыс. руб.). Данный смартфон выйдет исключительно в черном и белом цветах корпуса.

Все смартфоны новой линейки Huawei поставляются с Android 10 и прошивкой EMUI 10, но без сервисов Google – магазина Google Play, почтового клиента Gmail, YouTube и др. Вместо них установлен фирменный набор Huawei Mobile Services. Отметим, что для каждой из трех новинок Huawei доступна всего одна комплектация.

Основные различия между смартфонами

Смартфоны P40 и P40 Pro выглядят практически идентично, есть лишь незначительные отличия в дизайне. Младший P40 получил плоский дисплей с заметными рамками экрана по периметру и три сенсора в составе основной камеры.

Huawei P40 Pro, улучшенная версия P40 с немного другим набором камер и дисплеем иной формы

Более дорогой P40 Pro располагает дисплеем с изгибами по бокам и более тонкими на фоне обычного P40 рамками. Помимо этого, его корпус имеет защиту от попадания воды и пыли в соответствии со стандартом IP69, а тыльная камера получила четвертый сенсор и 50-кратный зум.

Дизайн Huawei P40 Pro+ полностью скопирован с P40 Pro, но корпус данного смартфона выполнен из керамики. Изменения получила и основная камера, в составе которой есть сразу пять сенсоров. Если проводить аналогии с линейкой Samsung Galaxy S20, то Huawei P40 будет соревноваться с обычным S20, а P40 Pro и Pro+ - с S20+ и S20 Ultra.

Параметры камер

Набор фотокамер в младшем P40 состоит из базового сенсора 50 МП с диафрагмой f/1,9 и физическим размером 1/1,28", телефото (8 МП, f/2,4, оптическая стабилизация (OIS), оптический зум 3х) и широкоугольного модуля (16 МП, f/2,2).

В P40 Pro основной сенсор получил разрешение 50 МП, диафрагму f/1.9, размер 1/1,28", а также оптическую и гибридную стабилизации. Телефотомодуль здесь имеет разрешение 12 МП диафрагму f/2,4, оптическую стабилизацию и оптический зум 5х, а широкоугольный – 40 МП и f/1,8. Четвертый сенсор в наборе – ToF-камера для размытия фона.

Пятикамерный Huawei P40 Pro+ в керамическом корпусе

Для P40 Pro Plus Huawei приготовила набор из пяти камер. Среди них есть: основная 50 МП (1/1,28", f/1,9, гибридная и оптическая стабилизация), телефото (8 МП, f/2,4, OIS, оптический зум 3х) широкоугольная 40 МП (1/1,54", f/1,8), перископный модуль (8 МП, f/4,4, OIS, оптический зум 10х, цифровой зум 100х) и ToF-сенсор.

Спецификации флагманов

Все смартфоны новой линейки Huawei основаны на ее собственном топовом процессоре Kirin 990 (в ряде стран Kirin 990 5G), вышедшем в сентябре 2019 г. Это 8-ядерный 7-нанометровый чип, состоящий из трех кластеров ядер (два ядра 2,86 ГГц, два ядра 2,36 ГГц и четыре ядра 1,95 ГГц) и встроенной 16-ядерной видеокарты Mali-G76MP16. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 у каждого равен 8 ГБ, а разрешение фронтальной фотокамеры – 32 Мп.

Распаковка Huawei P40

Селфи-модуль во всех смартфонах располагает диафрагмой f/2,2 и может записывать 4К-видео на 30 кадрах в секунду. Он вписан в весьма крупный продолговатый вырез в экране, где вместе с ним находятся сенсоры освещенности и приближения и ИК-камера для жестового управления и размытия фона при портретной съемке.

К общим чертам смартфонов также относятся: два SIM-слота, сканер отпечатков пальцев в экране, NFC-чип, ресиверы GPS, ГЛОНАСС и Beidou, порт зарядки USB-C 3.1 и модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ax. Вся троица получила слот под проприетарные карты памяти Nano Memory Card 2.

В обычном Huawei P40 установлен OLED-экран с разрешением 2340х1080 точек (Full HD+), диагональю 6,1 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. В то же время в P40 Pro и Pro+ используется матрица с диагональю 2640х1200 точек и пропорциями 19,8:9. Частота обновления у всех одинаковая – 90 Гц.

Объем внутреннего накопителя в P40 равен 128 ГБ, а Pro – 256 ГБ, а в Pro+ - 512 ГБ. Младшая модель работает от АКБ 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 22,5 Вт, а в P40 Pro установлена батарея 4200 мАч (Huawei SuperCharge 40 Вт, беспроводная зарядка 27 Вт). Размеры и вес Huawei P40: 149x71x8,5мм и 175 граммов. Размеры и вес P40 Pro: 158x73x9 мм и 203 грамма. Топовый P40 Pro+ не отличается по габаритам и параметрам аккумулятора от P40, но за счет керамического корпуса и дополнительного модуля камеры весит 226 граммов.