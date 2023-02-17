Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео

Представлен смартфон Volla X23 на базе Ubuntu Touch вместо Android. Также доступна его версия с кастомной защищенной прошивкой Volla OS, которая способна запускать Android-приложения. Смартфон поставляется в усиленном корпусе с АКБ на 5000 мАч.

Для Android места не осталось

Компания Volla Phone выпустила смартфон Volla X23, в котором нет ни Android, ни сервисов Google, которые незримо собирают гигабайты информации о пользователях. Устройство работает на базе специальной фирменной системы Volla OS, но также существует его версия с предустановленной Ubuntu Touch.

По своим аппаратным возможностям это смартфон среднебюджетного уровня, если не считать рамок дисплея. Volla X23 они достались от древних смартфонов начала прошлого десятилетия. Мобильник доступен в единственной комплектации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ, и за нее Volla Phone просит 538 евро (42,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 февраля 2023 г.).

Цена за устройство явно завышена – в российской рознице за 50 тыс. руб. можно приобрести гораздо более производительный и современный Xiaomi 12X в версии с 128 ГБ накопителем и 8 ГБ RAM.

Но зато в Xiaomi 12X нет ни Volla OS, ни Ubuntu Touch. Volla OS, к слову, содержит расширенные опции безопасности и умеет запускать Android-приложения, что упростит эксплуатацию Volla X23.

Подробнее о прошивках

Volla X23 продается либо с Volla OS 12, либо с Ubuntu Touch Focal Fossa. Установить на него две ОС по умолчанию невозможно.

Фото: Volla Phone Разница между прошивками, по версии Volla Phone

В Volla OS 12 – это четвертое по счету поколение прошивки. Она никак не связана ни с Google, ни с облачными сервисами. В новой версии появилось распознавание голоса с помощью искусственного интеллекта, что позволит, например, удобно надиктовывать текст голосом, находясь в дороге. В отличие от всех других технологий распознавания голоса, например, Siri, Alexa или Cortana, процесс распознавание происходит локально на смартфоне, без подключения к интернету, для дополнительной защиты. Прошивка Ubuntu Touch версии Focal Fossa базируется на настольной ОС Ubuntu 20.04. В ней по умолчанию нет дополнительных функций защиты пользователей от слежки, как нет и поддержки Android-приложений, в отличие от Volla OS. Проект Ubuntu Touch существует и развивается с 2013 г.

Много рамок и заряда

Volla X23 выделяется на фоне подавляющего большинства смартфонов 2023 модельного года огромными даже гигантскими рамками экрана. Из-за них габариты устройства составили 161х80 мм в высоту и ширину.

Не замечать эти рамки попросту невозможно

Чем руководствовались разработчики, остается загадкой. Возможно, они пытались вместить в мобильник батарею на 5000 мАч, и для этого пришлось искусственно увеличить его размеры. Но эта версия едва ли соответствует действительности, поскольку толщина Volla X23 – 12 мм, следовательно, запас места под АКБ внутри корпуса и без того внушительный.

Разработчики из Volla Phone о своих смартфонах

Весит Volla X23 270 граммов. На его лицевой стороне есть экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 1560х720 точек, в верхнюю грань которого врезана фронтальная камера на 16 МП.

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Тыльный модуль камеры состоит из датчиков на 48 МП (основной) и 8 МП (сверхширокоугольный). Рядом есть светодиодная вспышка, а вокруг модуля расположилось светящееся кольцо. Оно активируется при поступлении на смартфон уведомлений или сообщений.

Фото: Volla Phone Это кольцо почти наверняка можно будет использовать в качестве дополнительной вспышки

Заряжать Volla X23 можно по USB-C – интерфейс поддерживает зарядку до 30 Вт. Противники проводов могут восполнить заряд телефона «по воздуху». Поддерживаемая мощность беспроводной зарядки – не более 15 Вт.

Аккумулятор в смартфоне съемный, на случай если нужно полностью защититься от слежки. А тем, кому не хватит 64 ГБ встроенной памяти, пригодится слот microSD под карты объемом до 1 ТБ.

Телефон для суровых пользователей

К особенностям Volla X23 следует отнести его в меру брутальный дизайн. По всей видимости, Volla Phone потренировалась модели Volla Phone X с еще более суровой внешностью и при разработке Volla X23 решила немного «смягчить» ее. Всего в коллекции компании три устройства – новый Volla X23, Volla Phone X и Volla Phone 22.

Фото: Volla Phone Толщина корпуса обусловлена его прочностью

Корпус Volla X23 достался усиленный. По заверениям разработчиков, он соответствует стандарту IP68, то есть попадание внутрь воды и пыли при нормальных условиях эксплуатации исключено. В наличии и соответствие военным рекомендациям MIL STD 810H.