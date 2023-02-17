Разделы

Техника
|

Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео

Представлен смартфон Volla X23 на базе Ubuntu Touch вместо Android. Также доступна его версия с кастомной защищенной прошивкой Volla OS, которая способна запускать Android-приложения. Смартфон поставляется в усиленном корпусе с АКБ на 5000 мАч.

Для Android места не осталось

Компания Volla Phone выпустила смартфон Volla X23, в котором нет ни Android, ни сервисов Google, которые незримо собирают гигабайты информации о пользователях. Устройство работает на базе специальной фирменной системы Volla OS, но также существует его версия с предустановленной Ubuntu Touch.

По своим аппаратным возможностям это смартфон среднебюджетного уровня, если не считать рамок дисплея. Volla X23 они достались от древних смартфонов начала прошлого десятилетия. Мобильник доступен в единственной комплектации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ, и за нее Volla Phone просит 538 евро (42,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 февраля 2023 г.).

vo600.jpg

Фото: Volla Phone
Volla X23

Цена за устройство явно завышена – в российской рознице за 50 тыс. руб. можно приобрести гораздо более производительный и современный Xiaomi 12X в версии с 128 ГБ накопителем и 8 ГБ RAM.

Но зато в Xiaomi 12X нет ни Volla OS, ни Ubuntu Touch. Volla OS, к слову, содержит расширенные опции безопасности и умеет запускать Android-приложения, что упростит эксплуатацию Volla X23.

Подробнее о прошивках

Volla X23 продается либо с Volla OS 12, либо с Ubuntu Touch Focal Fossa. Установить на него две ОС по умолчанию невозможно.

vo606.jpg

Фото: Volla Phone
Разница между прошивками, по версии Volla Phone

В Volla OS 12 – это четвертое по счету поколение прошивки. Она никак не связана ни с Google, ни с облачными сервисами. В новой версии появилось распознавание голоса с помощью искусственного интеллекта, что позволит, например, удобно надиктовывать текст голосом, находясь в дороге. В отличие от всех других технологий распознавания голоса, например, Siri, Alexa или Cortana, процесс распознавание происходит локально на смартфоне, без подключения к интернету, для дополнительной защиты. Прошивка Ubuntu Touch версии Focal Fossa базируется на настольной ОС Ubuntu 20.04. В ней по умолчанию нет дополнительных функций защиты пользователей от слежки, как нет и поддержки Android-приложений, в отличие от Volla OS. Проект Ubuntu Touch существует и развивается с 2013 г.

Много рамок и заряда

Volla X23 выделяется на фоне подавляющего большинства смартфонов 2023 модельного года огромными даже гигантскими рамками экрана. Из-за них габариты устройства составили 161х80 мм в высоту и ширину.

vo602.jpg
Не замечать эти рамки попросту невозможно

Чем руководствовались разработчики, остается загадкой. Возможно, они пытались вместить в мобильник батарею на 5000 мАч, и для этого пришлось искусственно увеличить его размеры. Но эта версия едва ли соответствует действительности, поскольку толщина Volla X23 – 12 мм, следовательно, запас места под АКБ внутри корпуса и без того внушительный.

Разработчики из Volla Phone о своих смартфонах

Весит Volla X23 270 граммов. На его лицевой стороне есть экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 1560х720 точек, в верхнюю грань которого врезана фронтальная камера на 16 МП.

Как банкам всего за год перейти на импортонезависимую СУБД
ИТ в банках

Тыльный модуль камеры состоит из датчиков на 48 МП (основной) и 8 МП (сверхширокоугольный). Рядом есть светодиодная вспышка, а вокруг модуля расположилось светящееся кольцо. Оно активируется при поступлении на смартфон уведомлений или сообщений.

vo604.jpg
Фото: Volla Phone
Это кольцо почти наверняка можно будет использовать в качестве дополнительной вспышки

Заряжать Volla X23 можно по USB-Cинтерфейс поддерживает зарядку до 30 Вт. Противники проводов могут восполнить заряд телефона «по воздуху». Поддерживаемая мощность беспроводной зарядки – не более 15 Вт.

Аккумулятор в смартфоне съемный, на случай если нужно полностью защититься от слежки. А тем, кому не хватит 64 ГБ встроенной памяти, пригодится слот microSD под карты объемом до 1 ТБ.

Телефон для суровых пользователей

К особенностям Volla X23 следует отнести его в меру брутальный дизайн. По всей видимости, Volla Phone потренировалась модели Volla Phone X с еще более суровой внешностью и при разработке Volla X23 решила немного «смягчить» ее. Всего в коллекции компании три устройства – новый Volla X23, Volla Phone X и Volla Phone 22.

vo603.jpg

Фото: Volla Phone
Толщина корпуса обусловлена его прочностью

Корпус Volla X23 достался усиленный. По заверениям разработчиков, он соответствует стандарту IP68, то есть попадание внутрь воды и пыли при нормальных условиях эксплуатации исключено. В наличии и соответствие военным рекомендациям MIL STD 810H.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным

Бежавший из страны SAP разрешит россиянам получать обновления своего ПО

В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

Топ-менеджер: Google – бесхозяйственная бюрократическая система, не уважающая пользователей

Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает

Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще