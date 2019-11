Главный флагман Samsung 2020 г. рассекречен до анонса. Видео

Рассекречена внешность нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11 Plus, дебют которого состоится зимой 2020 г. Модуль его основной камеры сделан по образу и подобию камер в Apple iPhone 11 Pro и Google Pixel 4 XL, но содержит в себе значительно больше сенсоров.

Новый-старый дизайн

Опубликованы первые рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S11 Plus. Изображения предоставлены порталом Cashkaro и созданы на основе утекших чертежей устройства.

Премьера Galaxy S11 Plus предварительно запланирована на февраль 2020 г., то есть его, как и двух других представителей новой флагманской серии Samsung покажет спустя ровно год с момента презентации юбилейной линейки Galaxy S10. Преемственность дизайна почти 100-процентная – новых элементов практически нет, особенно при взгляде на лицевую панель и на торцы.

Дизайн Samsung Galaxy S11 Plus

Все самое новое, при условии, что в итоге Galaxy S11 Plus будет выглядеть именно так, как на изображениях, кроется в верхнем левом углу задней части корпуса. Речь про модуль камеры, оформление которого Samsung, вероятно, подсмотрела даже не столько у вышедшего в сентябре 2019 г. Apple iPhone 11 Pro, сколько у показанного в октябре 2019 г. Google Pixel 4 XL.

Известные характеристики

Возможности Galaxy S11 Plus на 27 ноября 2019 г. были раскрыты не полностью. Известно о наличии в смартфоне экрана Dynamic AMOLED с диагональю 6,9 дюйма, практически отсутствующими рамками и разрешением Quad HD+ – дисплей, вероятно, обойдется без поддержки 4К.

Полированные торцы корпуса S11 Plus, как и модуль камеры, напоминают iPhone 11 Pro

Сканер отпечатков пальцев Samsung встроит прямо в экран своего нового флагмана, но, по данным The Korean Times, она может отказаться от ультразвукового датчика, оказавшегося настолько небезопасным, что его можно было взломать при помощи китайской защитной пленки за 100 руб. с AliExpress.

Galaxy S11 Plus приписывают наличие 8 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации, накопителя емкостью до 512 ГБ, порта USB-C для быстрой зарядки батареи емкостью 5000 мАч и корпуса со стеклянными панелями и стальным шасси. Размер смартфона составят 170х76х8 мм (10 мм в области модуля основной камеры). Отдельный вход под наушники в устройстве не предусмотрен.

Galaxy S11 Plus во всей красе

Основу Galaxy S11 Plus составят два процессора – Samsung Exynos 9830, также известный как Exynos 990, и Qualcomm Snapdragon 865, презентация которого состоится в декабре 2019 г. Наличие в смартфоне того или иного чипа будет зависеть от региона распространения – к примеру, в Россию Samsung поставляет свои флагманы модификации с Exynos.

Работать Galaxy S11 Plus будет на базе ОС Android 10, потому что Google запретил устанавливать Android 9 и более ранние версии своей ОС на смартфоны, которые выйдут после 31 января 2020 г. Дополнительно на смартфон будет установлена фирменная оболочка One UI 2.0.

Основное отличие

Заимствовав идею с камерой у Apple и Google, Samsung заметно увеличила ее модуль, превратив его из квадратного в прямоугольный. Сделано это было для того, чтобы вместить в него большее количество матриц – судя по изображениям, их будет пять. Это не мировой рекорд – первым Android-смартфоном с пентакамерой стал показанный зимой 2019 г. Nokia 9 PureView, доступный в России с апреля 2019 г. Для сравнения, в iPhone 11 Pro тыльная камера содержит три сенсора, а в Google Pixel 4 XL – всего два.

Если присмотреться, то симметрия в расположении сенсоров основной камеры полностью отсутствует – тут либо ошибка создателя рендера, либо некий хитрый замысел самой Samsung. Всего же камера включает восемь элементов – пять камер, светодиодную вспышку и два едва заметных сенсора, назначение которого на момент публикации материала установлено не было.

Сенсоры основной камеры нового флагмана Samsung разбросаны в хаотичном порядке

Общие спецификации основной камеры Samsung Galaxy S11 Plus остаются неизвестными. Главный сенсор в ней, по предварительным данным – это Samsung Bright HMX на 108 МП, точно такой же, как в доступных в России камерофонах Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Одна из пяти камер должна получить полноценный 5-кратный оптический зум и возможность записи видео в 8К на частоте 30 кадров в секунду.

Еще одно отличие от Galaxy S11 Plus заключается в расположении фронтальной камеры – смартфоны десятого поколения S-серии имели вырез в верхнем правом углу дисплея, притом у S10 Plus селфи-модуль был двойным и отъедал приличную площадь экрана. В S11 Plus фронтальную камеру было решено разместить по центру у верхней грани и сделать ее одинарной, как у смартфонов бизнес-линейки Galaxy Note 10, дебютировавшей в августе 2019 г.

Другие представители серии

Вместе с Galaxy S11 Plus Samsung покажет еще как минимум два смартфона – обычный S11 и бюджетный S11e, то есть новая линейка станет полноценной заменой актуальной S10, тоже состоящей из трех базовых моделей. Спецификации Galaxy S11 на 27 ноября 2019 г. известны не были, в отличие от некоторых возможностей S11e.

Samsung Galaxy S11e

Младший представитель серии, по информации ресурса MSPowerUser, обзаведется 6 ГБ оперативной памяти в базовой версии, встроенным накопителем на 128 или 256 ГБ, а также процессором Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 990. Диагональ его дисплея составит 6,3 дюйма при общих габаритах корпуса 152х69х8 мм и емкости аккумулятора 4100 мАч.

Спереди S11e идентичен S11 Plus, а сзади отличается, опять же, модулем камеры – вместо пяти сенсоров он содержит три.