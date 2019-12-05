Huawei выпустил дешевый смартфон с 5G и топовой начинкой. Видео

Компания Huawei запустила новую линейку смартфонов Nova 6, старший представитель которой получил поддержку сетей 5G. В пересчете он стоит от 34,5 тыс. руб. в Китае и несет в себе мощное флагманское железо наряду с передовым процессором Huawei Kirin 990.

Трио новых смартфонов

Компания Huawei продемонстрировала новый смартфон Nova 6 5G с топовой начинкой и, как видно из названия, с поддержкой сетей пятого поколения. Его внешность соткана из деталей дизайна различных смартфонов – присутствуют некоторые явные признаки заимствования у Samsung и Xiaomi.

Huawei пока не планирует выпускать Nova 6 5G за пределами Китая, а в этой стране он выйдет 12 декабря 2019 г. по цене 3800 юаней (34,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 декабря 2019 г.) за версию с 128 ГБ встроенной памяти. Модификация с 256 ГБ обойдется в 4200 юаней (38,1 тыс. руб.), у обеих будет по 8 ГБ оперативной памяти.

Huawei Nova 6 5G

Вместе с этим аппаратом Huawei показала смартфон Nova 6 без модуля 5G за 3200 юаней (29 тыс. руб., 128 ГБ памяти), он тоже поступит в продажу 12 декабря 2019 г. Третьим гаджетом стал бюджетный Nova 6 SE за 2200 юаней (20 тыс. руб.). Предзаказ на него откроется 18 декабря 2019 г., а начало продаж состоится 25 декабря 2019 г.

Стоимость смартфонов Huawei Nova 6 в Китае

Модель Процессор Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в Китае, тыс. руб. Nova 6 5G Kirin 990 5G 8 128 34,5 Nova 6 5G Kirin 990 5G 8 256 38,1 Nova 6 Kirin 990 8 128 29 Nova 6 SE Kirin 810 8 128 20

Источник: Huawei и CNews Analytics

Младший Nova 6 SE доступен в трех цветах корпуса – черном, зеленом и градиентном (от голубого к сиреневому). Средний Nova 6 покрасят в черный, синий и градиентный (такой же, как у Nova 6 SE), а старший Nova 6 5G получит все оттенки обычного Nova 6 в дополнение к ярко-красному.

Дешевый 5G-флагман

Nova 6 и Nova 6 5G – это, по большей части, один и тот же смартфон, хотя определенные различия все же имеются. Топовый Nova 6 5G основан на мощном процессоре Kirin 990 5G собственной разработки Huawei, о презентации которого CNews сообщал в сентябре 2019 г. Напомним, это семинанометровый чип на восьми ядрах (два ядра Cortex-A76 х 2,86 ГГц, два ядра Cortex-A76 х 2,36 ГГц, четыре ядра Cortex-A55 x 1,95 ГГц, выделенный нейромодуль, модем 5G). В процессор встроена 16-ядерная видеокарта Mali-G76MP16.

Один смартфон, четыре цвета корпуса

Экран смартфона представлен IPS-панелью на 6,57 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+ и плотностью 400 точек на дюйм. В нем реализованы режим HDR, соотношение сторон 20:9 и вырез в углу под две фронтальные камеры, выполненный в стиле Samsung Galaxy S10 Plus. Сканер отпечатков пальцев в дисплее не предусмотрен – он вынесен на боковой торец корпуса.

Фронтальная камера состоит из основного модуля 32 МП (диафрагма f/2.0, угол обзора 105 градусов) и дополнительного 8 МП (f/2.2), оба с фиксированным корпусом. Тыльная камера включает три сенсора – 40 МП (f/1.8), 8 МП (телефото, f/2.4, оптическая стабилизация) и 8 МП (широкоугольная оптика, f/2.4). К спецификациям этой камеры относятся трехкратный оптический, пятикратный гибридный зум и 30-кратный цифровой зум, а также светочувствительность ISO до 204 800 единиц и запись видео в 4К. Дизайн модуля задней камеры практически такой же, как у камерофона Xiaomi Redmi Note 8.

Huawei Nova 6 5G вживую

В список характеристик Nova 6 5G, помимо перечисленного, входят два SIM-слота, ресиреры GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, чип NFC, слот microSD до 256 ГБ и порт зарядки USB-C 3.1. Смартфон получил батарею 4200 мАч с ускоренной 40-ваттной зарядкой, вместе с которой он весит 212 граммов при толщине 9 мм. Из коробки смартфон работает на базе Android 10 с фирменной прошивкой EMUI 10. Доступ к сервисам Google, в отличие от Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, которые с недавнего времени доступны в России, в Nova 6 5G есть по умолчанию.

Флагман с 4G

Более доступный Nova 6 отличается от Nova 6 5G в первую очередь отсутствием поддержки сотовых сетей пятого поколения. При этом он работает на том же процессоре Kirin 990, но без модуля 5G и с пониженными частотами.

Huawei Nova 6

Nova 6 немного легче старшей модели и несколько тоньше – при толщине корпуса 8,5 мм он весит 197 граммов. Это стало следствием установки батареи меньшей емкости – 4100 мАч, и производитель не заявил в этом смартфоне поддержку ускоренной зарядки, хотя порт USB-C 3.1 оставил.

Других отличий между этими смартфонами Huawei нет.

Nova 6 SE – как iPhone 11 и Google Pixel 4

Третьей новинкой Huawei стал смартфон Nova 6 SE с задней камерой, скопированной с iPhone 11 Pro и Google Pixel 4. Разница лишь в количестве модулей – здесь их четыре.

Huawei Nova 6 SE

Основной среди них – это Sony IMX586 с разрешением 48 МП и диафрагмой f/1.8. Рядом с ним находятся сенсоры на 8 МП (ультраширокоугольная оптика, f/2.4) макро-модуль на 2 МП и двухмегапиксельная ToF-камера для определения глубины кадра. Фронтальная камера здесь одинаковая, но она, как и у старших моделей, вписана в левый верхний угол дисплея. Ее разрешение – 16 МП.

Nova 6 SE немного компактнее в сравнении с Nova 6 5G за счет уменьшенного до 6,4 дюйма дисплея при сохранении разрешения Full HD+. Сканер отпечатков пальцев в данном смартфоне тоже находится на боковой грани корпуса.

Единственная комплектация смартфона предусматривает наличие 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, процессор среднего уровня Kirin 810, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, а также аккумуляторную батарею на 4200 мАч с 40-ваттной быстрой зарядки посредством порта USB-C. Прошивка Nova 6 SE такая же, как и у Nova 6 5G – Android 10 с EMUI 10.