TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне

TCL, производитель потребительской электроники и бренд мобильных устройств, объявляет о старте продаж в России планшета TCL NXTPAPER 10S в версиях Wi-Fi и 4G. Новинка ориентирована на тех, кто любит много читать, а также подойдет для детей. Модель оборудована инновационным 10-слойным экраном, который на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее свечение в диапазоне от 415 до 455 нм. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Новинка получила достаточно компактные размеры для 10-дюймового планшета: толщина корпуса составляет 8,3 мм, а вес всего 490 граммов. Корпус выполнен из прочного окрашенного пластика с матовым софт-тач покрытием. Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мАч рассчитан на длительную работу в режиме просмотра видео и чтения книг. Заряжается планшет четыре часа от комплектного зарядного устройства с разъемом USB-С.

8-ядерный процессор MediaTek MT 8768E в сочетании с графическим чипсетом GE8320 и оперативной памятью 4 ГБ справляются со стандартными задачами для планшета: просмотр видео, конференц-звонки, учебные занятия или игры. Предусмотрена контактная площадка для подключения внешней клавиатуры или сенсорной панели для рисования, что заметно облегчает использование планшета в творческих и рабочих целях. Также экран поддерживает работу со сторонними активными стилусами и технологию мультитач до 10 касаний одновременно. В комплект поставки входит пассивный емкостный стилус для удобного создания рукописных заметок. TCL NXTPAPER 10S работает под управлением операционной системы Android 11 и поддерживает все самые актуальные версии приложений, доступных в Google Play.

TCL NXTPAPER 10S

Основной отличительной способностью новинки стал экран с 10-слойным покрытием, который на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее свечение без искажения натуральных цветов в отображаемой картинке. Такой эффект достигается благодаря LED подсветке со сниженным излучением синей компоненты, двум фильтрам синего и ультрафиолетового спектра, пяти слоям, рассеивающим синее свечение, и финальным матовым антибликовым слоем. Сама матрица выполнена по технологии IPS и поддерживает разрешение Full HD 1200х1920.

Планшет оснащен всем необходимым для решения рабочих и учебных задач: два стереодинамика для просмотра видео, два микрофона для конференц-звонков, фронтальная и тыловая камера для видеовызовов и стандартные беспроводные протоколы Bluetooth 5.1 и Wi-Fi стандартов 802.11a/b/g/n/ac. Встроенная память составляет 64 ГБ, дополнительно поддерживаются карты памяти microSD объемом до 256 ГБ. Версия TCL NXTPAPER 10S 4G также оснащена слотом для SIM-карт с возможностью осуществления голосовых вызовов и передачи данных в мобильной сети.

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Планшет TCL NXTPAPER 10S Wi-Fi уже доступен к покупке в крупнейшей сети магазинов электроники DNS по рекомендованной розничной цене 16 990 руб. Продажи TCL NXTPAPER 10S стартуют 12 сентября 2022 г. по рекомендованной розничной цене 18 990 руб.

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TCL Electronics — производитель потребительской электроники, телевизоров и мобильных устройств. TCL Communication — дочерняя компания TCL Electronics. На протяжении почти 40 лет TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».