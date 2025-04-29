Новинки от CMF в России

29 апреля 2025 г. на AliExpress состоялся старт продаж в России новинок от CMF – смартфона Phone 2 Pro и наушников Buds 2. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

CMF Phone 2 Pro

Новый смартфон от CMF оснащен гибким 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и поддержкой Ultra HDR. Экран с тонкими симметричными рамками воспроизводит 1,7 млрд цветов и оснащен функцией защиты глаз.

Тыльная камера состоит из основного сенсора 50 МП, телеобъектива 50 МП (2x оптический зум) и ультраширокого модуля 8 МП. Фронтальная камера – 16 МП дополняет систему. Собственный процессор TrueLens Engine и предустановленные фильтры упрощают создание профессиональных фотографий.

За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 Elite 5G, разработанный совместно с CMF. С частотой до 2,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти с функцией RAM Booster и улучшенной на 5% графикой, чип обеспечивает стабильную работу в играх и многозадачности. Результат в AnTuTu – свыше 710 тыс. баллов.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает до двух дней автономной работы, а быстрая зарядка 33 Вт восполняет 50% заряда за 20 минут. После 1200 циклов зарядки (около трех лет) батарея сохраняет 90% емкости.

Цена на смартфон, с учетом всех скидок, стартует от 19 427 руб.

TWS наушники CMF Buds 2

Наушники оснащены 11-миллиметровым драйвером PMI. Технология Dirac Opteo обеспечивает Hi-Fi качество звука с разделением вокала и инструментов, а Ultra Bass Technology 2.0 усиливает низкие частоты. Гибридное активное шумоподавление (ANC) до 48 дБ устраняет внешние шумы.

Шесть HD-микрофонов с технологиями Clear Voice 3.0 и Wind Noise Reduction 3.0 обеспечивают передачу голоса даже в условиях ветра. Также наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и интеграцию с ChatGPT для управления голосовым ассистентом.

CMF Buds 2 предлагают до 55 часов воспроизведения с зарядным кейсом и до 7,5 часов после 10-минутной зарядки. Прочность подтверждена тестами: 100 падений с высоты 1 метр, 10 тыс. нажатий кнопки кейса, 96 часов при температуре от -40°C до 75°C и при 65°C с влажностью 95%. Стандарт IP55 обеспечивает защиту от воды.

Цена на новинку, с учетом всех скидок, стартует от 3 984 руб.

Среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,1 дней по данным марта 2025 г. Порядка 87% посылок из Китая отправляются в Россию сразу самолетами.