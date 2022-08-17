Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden Meteor» в корпусе из метеорита. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

На этот раз художники бренда переработали новинку Samsung – складные смартфоны Galaxy Z Fold 4. Каждая модель новой кастомизированной коллекции представлена в лимитированной серии.

Флагманская модель коллекции на базе Samsung Galaxy Z Fold 4 получила название «Canyon Diablo» (рус. – «Каньон Дьябло») в честь самого большого кратера от падения метеорита на Земле, находящегося в Аризоне, США. Модель представлена в черном исполнении. Материалами для корпуса помимо титана стали фрагменты метеоритов: Сеймчанского, Муонионалуста и Каньон Дьябло.

Heralds of the Galaxy

Другая кастомизация высокотехнологичной новинки Samsung получила название «Golden Meteor» (рус. – «Золотой метеорит»). Корпус так же выполнен из метеорита и декорирован 24-каратным золотом.

Коллекция новинок называется “Heralds of the Galaxy” (рус. – «Посланники галактики»).

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» Бизнес

«Вся флагманская серия Samsung носит название Galaxy, поэтому нам пришла в голову идея сделать лимитированную коллекцию телефонов с использованием внеземных материалов. Приятно держать в руке телефон, прилетевший из другой части галактики, - сказал основатель Caviar Сергей Китов, - Линейка Fold стала, пожалуй, самой громкой новацией на рынке в последние годы, за ней последовали другие бренды. Мы считаем, будет здорово, если именно Fold станут “посланниками галактики”».

Серия «метеоритных» Fold будет ограничена 29 экземплярами. Стоимость «Canyon Diablo» составит 589 тыс. руб., стоимость «Golden Meteor» - 609 тыс. руб. за версию 256 ГБ.