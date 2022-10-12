Caviar увеличил упаковку iPhone 14 Pro в три раза и вернул в комплект зарядку и чехол ради комфорта россиян

Бренд смартфонов и аксессуаров Caviar кастомизировал упаковку линейки iPhone 14 Pro и Pro Max. Увеличенный бархатистый футляр под названием Premium Box из переработанной древесины безвреден для природы и вмещает в себя не только новый смартфон Apple, но и чехол с зарядкой. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar уже больше месяца занимается продажей обычных iPhone по параллельному импорту. Компания создала кастомизированную упаковку, вмещающую зарядку и чехол от Apple. Это позволит новоиспеченным покупателям не тратить лишние деньги на приобретение дорогостоящих аксессуаров по отдельности.

В октябре 2020 г. Apple перестал класть в комплект со смартфонами зарядные устройства, заодно убрав их и из более ранних моделей. Этот шаг был продиктован заботой об окружающей среде, но вызвал немало споров со стороны общественности. Дело в том, что никаких исследований о влиянии отказа от дополнительных аксессуаров на экологию нашей планеты не проводилось.

«Меня в свое время сильно удивило, что Apple убрал из комплекта зарядку. Защита природы – это здорово, но в этом случае все забыли про интересы клиентов. Поэтому мы собрали комплект, где будет не только зарядка, но и чехол в подарок. Мы не стали класть туда дешевые заменители и закупили оригинальные аксессуары Apple. О природе заботится весь мир, а мы будем заботиться о покупателях», – сказал директор и основатель Caviar Сергей Китов.

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Природа не осталась без заботы. Premium Box от Caviar изготовлен из биоразлагаемых материалов. Черная упаковка имеет бархатистое покрытие, и ложемент с углублениями для телефона, чехла и зарядки.

Обычно кастомизация Caviar стоит больших денег. Самый дешевый кастомный iPhone 14 стоит от 384 тыс. руб. Стоимость же Premium комплекта относительно невысока – с iPhone и аксессуарами он составит от 128 990 руб. за 128 ГБ.