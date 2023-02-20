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Caviar превратил Apple Watch в швейцарские часы и сделал их невидимыми

Бренд Caviar выпустил коллекцию кейсов для Apple Watch. Их дизайн вдохновлен шедеврами часового бренда Richard Mille, швейцарского производителя инновационных часов, выпускаемых в ограниченном количестве. Главным открытием нового релиза стал кейс, покрытый аналогом Vantablack – самой черной краски в мире. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – это международная компания, которая занимается люксовой кастомизацией гаджетов Apple и Samsung. На этот раз экспертная команда бренда работала над коллекцией кейсов для Apple Watch 8 – самых актуальных смарт-часов Apple на данный момент.

Главное новшество линейки кейсов – Supreme Flying Diamonds. Мастера Caviar покрыли аксессуар аналогом Vantablack – самой черной краски в мире. Секрет инновационного вещества заключается в том, что оно состоит из углеродных нанотрубок, которые поглощают 99,965% падающего света. Благодаря этому кажется, что окрашенный предмет не просто черный, он «чернее темноты».

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Фото: Caviar
Caviar выпустил коллекцию кейсов для Apple Watch

Самый черный кейс для Apple Watch украшен сияющими бриллиантами. Если поднести его к черному фону, он становится буквально невидимым, а россыпь из 12 алмазов остается парить в воздухе.

«Наши клиенты давно просили преобразить Apple Watch, чтобы возвысить их до уровня швейцарской классики. Сегодня мы сделали это, выпустив коллекцию роскошных кейсов для умных часов в стиле Rolex и Richard Mille», – сказал Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

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Также в коллекции есть модели кейсов из автомобильного карбона, легированной стали с высоким содержанием хрома, авиационного титана с золотым и черным PVD-покрытием как в лучших швейцарских часах и множеством бриллиантов. Дизайнеры Caviar использовали в качестве вдохновения изящную форму часов Tonneau, которую еще называют бочкообразной.

Цены на кейсы начинаются от 48,4 тыс. руб. за Classic Status. А кейс, покрытый аналогом Vantablack, обойдется покупателям в 299 тыс. руб.

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