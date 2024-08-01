Caviar представила «олимпийские» версии Samsung Z Flip6 в стиле tennis core

В разгар Летней Олимпиады в Париже компания Caviar — производитель кастомизированных устройств Apple и Samsung — запускает спортивную и элегантную коллекцию новых Samsung Z Flip и iPhone. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

При создании дизайна коллекции Elegance, мастера Caviar вдохновлялись трендовым фэшн-стилем tennis core — эстетикой тенниса и культурой, сложившейся вокруг этой игры. Стиль стал особенно актуальным в 2024 г., благодаря выходу фильма «Претенденты» Луки Гуаданьино с Зендаей в главной роли.

Новые модели Caviar в соответствии со стилем tenniscore характеризуется преобладанием белого цвета, который гармонично сочетается с зелеными оттенками теннисного корта и летними пастельными тонами. Эти элементы выполнены из премиальной кожи Chevre и Epsom — одних из самых популярных кож ассортимента Hermes.

Caviar представила « олимпийские » версии Samsung Z Flip6 в стиле tennis core

Одежда tennis core обычно сочетается с лаконичными золотыми украшениями, поэтому дизайн коллекции дополнен декорациями из серебра, а также желтым и розовым золотом, инкрустированным кристаллами Swarovski.

«Для участников летней Олимпиады Samsung выпустила великолепный ограниченный тираж моделей с особым дизайном. Однако, в продаже эти телефоны недоступны. Поэтому мы решили сделать свою “олимпийскую”, теннисную версию Samsung Z Flip6, которую могут приобрести поклонники эксклюзивных аксессуаров и спортивного образа жизни», — говорит CEO и основатель Caviar Сергей Китов.

Кроме кастомных версий Samsung Z Flip6, коллекция Elegance также включает кастомизированные модели iPhone, выполненные в аналогичном стиле.

Стоимость моделей от 539 тыс. руб. до 800 тыс. руб., в зависимости от дизайна и памяти.