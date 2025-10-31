Разделы

Caviar представил iPhone 17 «Русский Характер» ко Дню Народного Единства

Ко Дню Народного Единства компания Caviar представила новую лимитированную разработку — iPhone «Русский Характер», созданный как дань уважения многогранной и загадочной русской душе. Название модели отражает идею показать разные стороны русского характера — силу, мудрость, стойкость и юмор, воплощенные в народных крылатых выражениях. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Главная особенность модели — уникальный вращающийся барабан с выгравированными фразами: «Не в деньгах счастье», «Победа будет за нами!», «Кто, если не мы», «Игра не стоит свеч» и другие. По замыслу мастеров Caviar, владелец телефона может обратиться к диску с выражениями и получить ответ на жизненно важный вопрос.

cav1.jpg

Caviar

Механизм барабана создан с использованием миниатюрных магнитов, выставленных по полярности так, чтобы обеспечить контроль движения и остановки объекта (имитации патрона) в заданных пределах отверстий. Такой подход позволяет точное и плавное вращение барабана.

«Эта идея пришла мне в голову, когда я вспомнил привычку открывать произведения русских классиков на случайной странице, чтобы получить совет или знак. Почему бы не сделать что-то подобное на телефоне? К этому можно относиться и как к игре, и как к шутке, а можно — как к подсказке от коллективного бессознательного нашего народа», — сказал Сергей Китов, основатель и генеральный директор Caviar.

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?
Импортонезависимость

Корпус изготовлен из авиационного титана с черным PVD-покрытием, украшен золотыми гравировками в русском стиле. Российский орел полностью выполнен из 18-каратного золота. Модель поставляется в эксклюзивной упаковке с видео-сообщением о празднике.

Кастомный смартфон представлен всего в четырех экземплярах. Цены на лимитированную серию начинаются от 949000 руб.

