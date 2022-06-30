В России создали защитный iPhone, способный выдержать выстрел из автомата Калашникова

Отечественный бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar создал коллекцию бронированных iPhone, посвященных России. В нее вошли модели, способные выдержать прямой выстрел из пистолета. Флагман коллекции – «Скала» может защитить своего владельца даже от выстрела из автомата Калашникова. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Коллекция получила название Defender, что переводится как «Защитник». В ней представлено пять моделей в черно-стальной цветовой гамме.

Для создания модификаций использовался титан ВТ-1 ⎼ высокотехнологичный материал, используемый в авиастроении и космонавтике. Ненавязчивый люксовый шик брутальным дизайнам придают вставки из натуральной кожи нильского крокодила.

Флагманская модель коллекции - Скала (англ. - Rock) это пуленепробиваемый смартфон экстра-класса. В его кастомизации используется броня третьего класса БР-3, которая способна выдержать прямое попадание из автомата Калашникова с пулей 5,45х39. Корпус смартфона декорирован объемным скульптурным российским орлом.

«Наша коллекция напоминает, что Caviar - российская компания и не собирается от этого отказываться, поэтому на моделях с двуглавым орлом написано Made in Russia. Защитные свойства телефонов коллекции отражают историческую способность России выдерживать любые невзгоды», - сказал генеральный директор и основатель Caviar Сергей Китов.

Другие модели коллекции защищены броней БР-2, способной остановить пулю из пистолета. Кастомизация Russia Black декорирована рельефным двуглавым орлом из титана. Остальные модели выполнены в нейтральном мужественном стиле.

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Основой для кастомизации инженеры Caviar выбрали актуальный на данный момент iPhone 13 Pro. Желающие получить модели коллекции на iPhone 14 уже могут сделать предзаказ на официальном сайте компании.

Все смартфоны коллекции вручаются в эксклюзивной подарочной коробке красного цвета, при открытии которой, по желанию клиента, может звучать гимн России.

Стоимость моделей - от 399 тыс. руб.