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Caviar показал подставку для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет

Caviar представил на сайте подставку Millennium для iPhone 16 Pro, полностью сделанную из бивня мамонта возрастом 10 тыс. лет. Она украшена золотым барельефом животного и фрагментом Челябинского метеорита. Стоимость Millennium доходит до 200 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar — это люксовый бренд, который использует редкие материалы для кастомизации девайсов и аксессуаров Apple, Samsung и Huawei.

Уникальность аксессуара состоит в том, что он сделан из поперечного среза бивня мамонта возрастом 10 тыс. лет, найденного на территории России, и украшен объемным изображением доисторического гиганта, покрытым золотом 999 пробы. Позолоченный барельеф инкрустирован фрагментом Челябинского метеорита, возраст представленного хондрита LL5 – 4,5 млрд лет.

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Caviar
Caviar показал подставку для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет

«Россия – необыкновенная страна. Вы знали, что в Якутии было найдено 80% всех известных останков этих могучих животных? В Caviar мы часто используем редкие, уникальные материалы, поэтому подставку под телефон создали из настоящего бивня мамонта возрастом более 10 тыс. лет и украсили вставкой из Челябинского метеорита» – сказал Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

Millennium пополнила коллекцию патриотических девайсов и аксессуаров «Россия».

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Подставка выпущена в ограниченном количестве — всего 99 экземпляров. Каждый срез бивня имеет уникальную форму, поэтому каждый экземпляр неповторим.

Цена Millennium - 199 тыс. руб.

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