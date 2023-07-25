Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей

Российский бренд Caviar представил коллекцию Haute Horlogerie, состоящую из двух моделей - Rayonne и Clous de Paris. Эти часы Apple покрыты золотом и серебром и являются данью уважения знаковым часам Apple Watch Edition стоимостью 8,000 фунтов стерлингов, воссозданным компанией Caviar для ценителей утонченной роскоши. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Apple прекратила продажу часов Apple Watch Edition из золота через год после их выпуска в 2015 г. Когда в 2016 г. Apple представила часы Apple Watch Series 1 и Apple Watch Series 2, золотые часы полностью исчезли из интернет-магазина Apple. В наши дни их можно найти на вторичном рынке, например, на eBay. Однако российский бренд Caviar решил вновь оживить коллекцию часов Apple, созданных из драгоценных металлов.

Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей

Эта коллекция является началом эры электронных часов в статусе высокой часовой роскоши - Haute Horlogerie. Хотя некоторые эксперты могут сомневаться в том, что часы Apple Watch можно сравнить с швейцарскими часами от ведущих швейцарских брендов - Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe и другими, эксперты Caviar доказывают обратное, используя гильошированные узоры в своих дизайнах для кастомных часов Apple Watch 8-й серии.

Дизайн часов Apple Watch 8 Rayonne вдохновлен часами Breguet, украшенными гильошированным узором Rayon de Soleil. Часы Apple Watch 8 Clous de Paris изготовлены из цельного слитка серебра 925 пробы. Они дополнены характерным узором Clous de Paris («Парижские гвозди»), напоминающим брусчатку парижских улиц.

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«Воссоздав коллекцию Apple Watch Edition в стиле швейцарской классики, мы отдаем дань высокому часовому искусству, предлагая нашим клиентам самые продвинутые электронные часы на рынке в дизайне на уровне Rolex и Breguet», – сказал Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

Часы Apple Watch 8 Rayonne и Clous de Paris доступны для приобретения на сайте Caviar. Цены начинаются от 279 000 руб., а самый дорогой продукт – часы Apple Watch 8 Rayonne, стоимостью 1 358 000 руб. Данные дизайны будут также доступны на Apple Watch 9 осенью 2023 г.