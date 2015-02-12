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Hitron Systems Hitron Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 13
Hitron Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
|АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
|АРМО ГК 185 3
|Titanium 88 2
|Smartec 168 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
|ИМАГ - СвязьКомплект 17 1
|Bosch Security and Safety Systems 19 1
|Mitsubishi Electric EVS 3 1
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
|АйТи 1519 1
|HTC Corporation 1512 1
|Sony 6739 1
|Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
|Крок - Croc 1964 1
|Motorola Solutions - Pelco 69 1
|Cisco Systems 5372 1
|Армекс ЦИТ - Armex 28 1
|Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 1
|Mitsubishi Electric - Net Hunter IP 4 1
|Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 1
|Связь-Экспокомм 276 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.