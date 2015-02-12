Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Hitron Systems Hitron Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.02.2015 «Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения 3
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems 5
21.12.2010 Новая версия Net Hunter IP расширяет возможности управления системами видеонаблюдения 1
28.05.2003 Оборудование Hitron делает первый шаг на российский рынок 3

Публикаций - 5, упоминаний - 13

Hitron Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
АРМО ГК 185 3
Titanium 88 2
Smartec 168 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ИМАГ - СвязьКомплект 17 1
Bosch Security and Safety Systems 19 1
Mitsubishi Electric EVS 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
АйТи 1519 1
HTC Corporation 1512 1
Sony 6739 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Крок - Croc 1964 1
Motorola Solutions - Pelco 69 1
Cisco Systems 5372 1
Армекс ЦИТ - Armex 28 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 126 2
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 66 2
Joystick - Джойстик 1149 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 93 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 1
FXO - Foreign eXchange Office - Аналоговый интерфейс абонентских устройств телефонных станций 28 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 1
HD-SDI - High-Definition Serial Digital Interface 19 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Аксессуары 4282 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 217 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 1
Mitsubishi Electric - Net Hunter IP 4 1
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 1
Стрельцов Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Южная Корея - Республика 7052 1
Китай - Тайвань 4245 1
Филиппины - Республика 599 1
Таиланд - Королевство 926 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Индонезия - Республика 1058 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще