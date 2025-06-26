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Взрослый «Сбербанк Онлайн», но с молодежным акцентом

Каждый месяц 3 млн клиентов Сбербанка в возрасте 14–17 лет заходят в приложение «Сбербанк Онлайн». Теперь им доступен эксклюзивный контент с возможностью кастомизации: новые аватары (у взрослых таких нет) и фоны на экране входа в приложение. Опция пока работает только на Android-смартфонах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кроме того, приложение больше не будет показывать подросткам продукты и сервисы, которые недоступны им в силу возраста (до 18 лет): кредиты (кроме образовательного), кредитная карта, страхование и др. Все неактуальные сервисы будут скрыты.

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Чтобы увидеть новые возможности «Сбербанк Онлайн», достаточно обновить приложение на Android-смартфонах до версии 16.10.

Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Сбербанка: «Молодежная аудитория нашего приложения растет на 100 тыс. человек в месяц. Всего же «Сбербанк Онлайн» используют 3 млн клиентов 14–17 лет, то есть почти каждый 20-й пользователь — подросток. Эта аудитория очень требовательная, любит выделяться, внимательна к деталям. Зная этот запрос, мы обновили наше приложение для этой аудитории и особое внимание уделили дизайну».

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