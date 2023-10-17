Все привилегии для каждого клиента Сбербанка теперь на одном экране в «Сбербанк онлайн»

Пользователи «Сбербанк онлайн» теперь могут увидеть все доступные для них персональные выгодные возможности на одном экране. В «Профиле» для каждого клиента собрана информация не только о подключенных пакетах услуг, действующих подписках, но и о скидках от «Сбера» и его партнеров: тарифные планы от «Сбермобайл», спецпредложения на налоговый вычет от «Сберрешения», скидки на лекарства в «Сбер еаптеке», консультации юристов в «Сберправо». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пользователи мобильного приложения, которые получают зарплату, пенсию или социальную поддержку на карту «Сбера», также смогут узнать о специальных предложениях. Это могут быть скидки от банка и его партнеров, повышенные бонусы «Сберспасибо», бесплатные уведомления по карте, повышенные ставки по вкладам и другие привилегии.

Там же в мобильном приложении эти категории клиентов могут воспользоваться необходимыми сервисами: получить справку 2-НДФЛ, выписку из трудовой книжки, выписку о трудовом стаже, размере пенсии и другие. Документы можно получить бесплатно всего за пару кликов. Клиенты премиального сегмента помимо финансовых привилегий могут воспользоваться новыми наборами заставок и фонов при входе в приложение.

Для всех пользователей «Сбербанк онлайн» доступны актуальные новости в информационном канале «Что нового» и упрощена навигация по настройкам.

Виктор Силкин «Супервэйв Групп»: Бережное отношение к ресурсам становится хорошим тоном Техника

Обновленный раздел «Профиль» (для перехода в раздел нужно нажать на аватар в верхнем левом углу главного экрана) доступен клиентам со смартфонами на платформе Android, начиная с версии 14.18.

Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк онлайн» Сбербанка: «Сбер продолжает делать приложение «Сбербанк онлайн» еще удобнее, проще и полезнее. Многие россияне получают зарплату, пенсию или соцвыплаты на карту «Сбера», имеют подписку «Сберпрайм», но при этом далеко не все помнят о привилегиях, которые им положены. А значит, не всегда пользуются скидками, лишая себя ощутимой выгоды и экономии средств. Теперь клиенты банка могут быстро узнать о действующих предложениях банка и партнеров, для удобства мы собрали их на одном экране. Число активных ежемесячных пользователей «Сбербанк онлайн» постоянно растет и сейчас достигло 81 млн человек. Из них половина пользуется приложением ежедневно. Уверена, новый полезный сервис сделает «Сбербанк онлайн» еще популярнее в нашей стране».