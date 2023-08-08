«Сбер» запустил сервис дистанционного выпуска онлайн-подписи для физлиц

«Сбер» запустил «Онлайн-подпись» — сервис для физических лиц и самозанятых. В нём можно дистанционно выпустить усиленную неквалифицированную электронную подпись всего за пять минут и сразу же начать ею пользоваться, то есть вести электронный юридически значимый документооборот без флешек и SMS. Такой подписью можно подписывать 90% документов (договоры аренды недвижимости, оказания услуг и другие) и быть уверенным, что после подписания никто не сможет внести в них изменения.

Все документы, подписанные в сервисе «Сбера» «Онлайн-подпись», будут иметь юридическую силу — например, в суде, налоговой инспекции и так далее. К тому же всегда можно проверить подписанные в сервисе документы и подписи к ним.

Для подключения сервиса пользователю не нужно ехать в удостоверяющий центр или отделение «Сбера»: весь процесс — проверка подписанта, выпуск подписи и документооборот — происходит дистанционно.

Чтобы начать пользоваться сервисом, не нужно ничего устанавливать на телефон или компьютер — вся функциональность доступна на podpis.sber.ru. Все документы и сама электронная подпись хранятся в зашифрованном виде в облачном хранилище, поэтому не понадобятся флеш-накопители и специальное ПО.

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Вход в сервис осуществляется по «Сбер ID» — электронная подпись будет выпущена мгновенно и сразу же станет активной. После этого можно загрузить документ, подписать его и отправить ссылку своему контрагенту любым удобным способом – по электронной почте, в мессенджере или с помощью SMS. Все входящие документы подписываются бесплатно, оплата происходит за исходящие файлы. Сервис разработан в рамках онлайн-платформы «Сберправо».

Игорь Кондрашов, вице-президент, директор правового департамента Сбербанка, сказал: «Онлайн-подпись от «Сбера» — это удобный инструмент для безопасного юридически значимого документооборота. Физические лица или самозанятые граждане часто страдают от недобросовестных контрагентов. С такой ситуацией сталкиваются дизайнеры, веб-разработчики и представители других профессиональных сфер. Наш продукт позволяет защитить права пользователей сервиса и быть уверенным в контрагенте. А при возникновении любых юридических споров готовы прийти на помощь более 2 тыс. адвокатов, работающих на платформе «Сберправо».