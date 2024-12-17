Санкции бесполезны. Россияне теперь могут сами устанавливать приложения Сбербанка на iPhone без риска удаления. Опрос

Клиенты Сбербанка отныне могут самостоятельно устанавливать на iPhone приложения банка, даже если их нет App Store. Больше не нужно идти в отделение, вызывать менеджера на дом, пользоваться веб-версией или переходить на Android, но для обхода санкций Apple потребуется наличие компьютера или ноутбука на Windows. Опция подойдет тем, кто ранее скачивал приложение, но оно пропало с устройства, а также тем, кто хочет купить новый iPhone.

Apple больше не властна

Сбербанк сообщил CNews о новом способе обхода санкций Apple и установки приложений банка на iPhone, минуя App Store. Для этого больше не потребуется ни идти в отделение банка, ни вызывать менеджера на дом. Все, что для этого потребуется – это компьютер или ноутбук с подключением к интернету.

Сбербанк создал компьютерную программу «Верни "Сбер" на iPhone», предназначенную для установки для ПК под управлением Windows. Версии для Linux и macOS к моменту выхода материала отсутствовали – редакция CNews обратилась в Сбербанк с вопросом о сроках их появления и ожидает ответа.

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Новшество позволяет восстановить приложение «Сбербанк Онлайн» версий 15.3, 15.10, 16.0 и 16.0.1). Также оно подойдет для «СберИнвестиций» (3.15.0) и «СберKids» (4.2.0), Более ранние версии приложений не поддерживаются.

Все очень просто

На сайте Сбербанка размещена детальная инструкция, которая, впрочем, состоит из минимума пунктов. Программу «Верни "Сбер" на iPhone» можно скачать непосредственно с сайта Сбербанка, далее потребуется Apple ID, который с 2024 г. называется Apple Account. Также понадобится установить на ПК программу iTunes.

Никаких сложностей в установке приложений быть не должно - процесс максимально упрощен

В банке отмечают, что этот способ обхода санкций Apple подойдет тем, кто решил купить новый iPhone, или тем, у кого приложение банка случайно удалилось. Важно отметить, что восстановить можно только ранее загруженные перечисленные выше версии приложений, которые пользователь скачивал сам, а не устанавливал в офисе банка.

Также следует в настройках iPhone в разделе App Store отключить пункт «Сгружать неиспользуемые». Он отвечает за автоматическое удаление редко используемых приложений.

В некоторых случаях утилита «Верни "Сбер" на iPhone» может и не установиться. Редакция CNews столкнулась с неизвестной ошибкой при ее инсталляции на ПК под управлением Windows 11 22H2.

Ошибка при установке программы «Верни "Сбер" на iPhone»

В то же время на компьютер с Windows 10 1809 программа установилась без труда.

Для чего все это

Приложения Сбербанка регулярно удаляются из магазина App Store по решению Apple. Банк с 2022 г. находится под антироссийскими санкциями, а Apple демонстрирует, что следует предписаниям властей США.

В экосистеме iOS существует пока что лишь один магазин приложений – App Store, в котором Apple вольна творить что угодно, поскольку это ее собственная разработка. В ЕС уже действует закон, разрушающий эту монополию, в России тоже готовится аналогичный документ.

Также приложения Сбербанка можно установить на iPhone путем вызова менеджера банка на дом (услуга действует далеко не по всех городах). Можно и дойти до ближайшего отделения банка, где попросить сотрудника установить нужное ПО. Еще один вариант – пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн», которая работает через браузер и не зависит от санкций. CNews писал, что в октябре 2024 г. дизайн веб-версии изменился – теперь это точная копия мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Владельцев Android-смартфонов все вышеперечисленные трудности не касаются. Google тоже поддерживает санкции и тоже не пускает Сбербанк в свой магазин приложений Play, но Android позволяет устанавливать утилиты из любого источника, например, из российского магазина RuStore или прямо с сайта разработчика, в данном случае – Сбербанка.



